Romina Parquet: "Es un desafío constante dirigir una compañía"

Por otra parte, la CEO de CIMC Delfin Group destacó “la importancia que tiene la logística en todo lo que hacemos a diario”. “La logística es muy importante, está en todo lo que tocás. Todos los productos, antes de estar en góndola, alguien ante los transportó. No es un tema de empresarios, es un tema de los usuarios”, subrayó.

En este escenario desafiante, el rol del líder es fundamental. “Siempre digo que hay que ir más rápido, más alto y más fuerte. No te podés cansar, ni estresar. El secreto es que cuando hay problemas, lo que hay que hacer es trabajar más. Estar firme ante todo desafío que se presente e ir avanzando pese a todo. Nosotros, pese a las crisis, siempre tuvimos trabajo porque simplemente seguimos trabajando”, resaltó Parquet.

En cuanto al impacto que tuvo la pandemia para el negocio, señaló: “El comercio exterior siempre fue esencial, por lo que la pandemia no nos modificó mucho la manera de trabajar. Somos 100% presenciales. Siempre digo a mi gente que, más allá de nuestro nombre internacional y la empresa que somos, en Argentina siempre tenemos que ser ejemplo y lo importante es el resultado en nuestra empresa”.

Más allá del rol del líder, Parquet resaltó la necesidad de contar con buenos equipos de trabajo y, sobre todo, tenerlos motivados: “Las empresas están hechas por personas. Si no tenés gente que te acompaña, por más que tengas buenas ideas, no alcanza. Dependemos del staff. Hoy la gente elige las compañías por sus líderes y no por la organización en sí. Hay que hacer parte a los empleados de las ganancias y de los éxitos de las compañías. Ese fue nuestro éxito, la gente necesita ganar más, tener premios, para sentirse parte de la compañía. Que tengan un beneficio económico dentro de la organización y por supuesto acompañarlos en lo que les va ocurriendo en su vida personal”.

Finalmente, explicó que, en cuanto a rentabilidad, el sector se vio “beneficiado por la pandemia”: “Esto permitió a las compañías navieras adquirir a empresas vinculadas del sector para ampliar sus ecosistemas”.