Federico Pastori: "El liderazgo es clave, esencial, y tiene que ser 360°"

Es que el sector aeronáutico fue uno de los más golpeados por las restricciones que se impusieron en todo el mundo por la pandemia. “Fue una etapa donde vivimos mucho tiempo con incertidumbre. Pero había que seguir gestionando el día a día. Por suerte, muy pocos colaboradores se fueron de la compañía. Pero nos obligó a reconvertirnos, tuvimos que devolver prácticamente toda nuestra flota de aviones. Tuvimos que renegociar con más de 300 proveedores, la mayoría nos acompañó en esta etapa de supervivencia. En ese escenario, teníamos que no perder de foco la visión de largo plazo. Que no sabíamos cuándo iba a pasar, pero había que trabajar sobre ese escenario. Fue una etapa de muchos aprendizajes”, aseguró.

En ese sentido, luego de la pandemia los clientes tampoco son los mismos. “La pandemia reconfiguró el negocio. Los hábitos de consumo cambiaron. El consumidor está con una revancha, quiere viajar, vivir el momento. El trabajo remoto cambia los hábitos de consumos. Hay un nuevo tipo de usuario y nosotros lo acompañamos en esa etapa”, explicó Pastori.

Con respecto a la innovación, el directivo de Flybondi subrayó: “El modelo low cost implica innovación. Y no solo desde lo tecnológico. El modelo implica estar innovando en los procesos. Ya éramos eficientes, pero el modelo low cost de la pospandemia nos hizo ser todavía más innovadores. Constantemente nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos y cómo podríamos hacerlo mejor. Innovamos en mejorar los servicios y las experiencias. Fuimos la primera aerolínea del mundo que tokeniza sus tickets. Algo que va a cambiar la lógica de cómo se compran los tickets aéreos”.

Sobre esta nueva forma de emitir tickets aéreos que lanzó la firma: “Antes se compraba un ticket que estaba nominado a una persona: si no podía viajar, ese ticket se perdía, no tenía forma de pasárselo a alguien o venderlo. Si se transforma en un ‘NFTicket’, puedo venderlo o dárselo a alguien más. Eso va a cambiar ciertos hábitos. En la industria no estaba y somos la primera aerolínea en hacerlo”.