El primer fin de semana largo de junio: quiénes podrán disfrutar de este sorpresivo feriado + Agregar ámbito en









Esta celebración histórica va a modificar la rutina habitual en una localidad bonaerense durante tres días a principio de mes.

En junio 2026, una localidad bonaerense gozará de un fin de semana largo exclusivo. Depositphotos

Ya llega junio y este año tendrá varias fechas especiales. Si bien todos conocen los feriados nacionales, hay diversos municipios de la provincia de Buenos Aires que cuentan con sus propias jornadas donde se interrumpe la actividad para celebrar actividades conmemorativas por los aniversarios fundacionales y fiestas tradicionales.

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En ese contexto, una localidad bonaerense contará con un día no laborable que formará un fin de semana largo durante los primeros días del mes. La medida alcanzará principalmente a organismos públicos, entidades bancarias y parte de la administración local.

Cada año, este tipo de celebraciones genera movimiento turístico y encuentros comunitarios en distintos pueblos. Además de los actos oficiales, suelen organizarse recitales, ferias y propuestas culturales abiertas al público.

Feriado día libre otoño descanso Esta localidad bonaerense gozará de un fin de semana largo exclusivo. Freepik

Por qué es feriado el 5 de junio de 2026 El viernes 5 de junio de 2026 será día no laborable en Puán debido a la conmemoración de su 150° aniversario fundacional. La ciudad bonaerense recuerda cada año su origen histórico, aunque en esta oportunidad la celebración tendrá un significado especial por cumplirse un siglo y medio desde su creación oficial.

El nacimiento de la localidad se remonta al 5 de junio de 1876, cuando el coronel Salvador Maldonado instaló un campamento militar estratégico en la región. Ese asentamiento funcionó como un punto importante dentro de la frontera bonaerense de aquella época y dio inicio al desarrollo urbano posterior. Con motivo de los 150 años, el municipio confirmó una agenda con propuestas culturales, recitales, encuentros históricos y actividades abiertas tanto para vecinos como para visitantes. La medida impactará sobre oficinas públicas, dependencias estatales y algunas sucursales bancarias de la zona. También se espera movimiento turístico por la cantidad de actividades previstas durante esos días. Ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Puán se caracteriza por sus paisajes serranos y por su cercanía con el sistema de Ventania, un cordón montañoso, lo que convirtió al distrito en uno de los puntos más pintorescos del interior bonaerense. Freepik feriados Algunos afortunados podrán cortar con la rutina en la primer semana de junio. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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