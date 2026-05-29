La solución de ANSES para las familias que cobraron la Tarjeta Alimentar en mayo sin aumento

Conocé la información que brindó el organismo para remediar la falta de incremento de la prestación durante el mes en curso.

Los beneficiarios podrán consultar la liquidación desde Mi ANSES o mediante el sitio oficial del organismo

Durante mayo, miles de titulares de la Tarjeta Alimentar detectaron que el depósito recibido mantenía los valores anteriores . La situación alcanzó principalmente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas, que aguardaban el nuevo monto actualizado por ANSES .

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El Ministerio de Capital Humano confirmó que el incremento de la prestación alimentaria comenzó a regir después de la primera liquidación mensual . Esa modificación generó diferencias entre quienes cobraron antes de la actualización y quienes recibieron directamente los nuevos importes.

El Gobierno nacional dispuso una acreditación complementaria , para completar la diferencia pendiente de mayo. El depósito se realiza en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios cobran habitualmente las prestaciones sociales de ANSES.

Las autoridades aclararon que las familias alcanzadas no deben presentar formularios, ni iniciar reclamos adicionales . El mecanismo funciona de manera automática para completar el valor actualizado de la Tarjeta Alimentar. El aumento aplicado durante mayo rondó el 3,4% y modificó las escalas vigentes, después de casi dos años sin cambios en la asistencia alimentaria. El Ministerio de Capital Humano oficializó la actualización mediante la Resolución 161.

La prestación continuará acreditándose junto con la AUH durante junio. ANSES mantendrá el esquema de pago automático para millones de hogares argentinos que reciben asistencia alimentaria.

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Monto actualizado de la Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó los nuevos valores de la Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos dentro del grupo familiar. Los montos continuarán vigentes durante junio de 2026 y se desarrollarán de la siguiente manera:

familias con un hijo : $72.250

: $72.250 familias con dos hijos : $113.299

: $113.299 familias con tres hijos o más : $149.425

: $149.425 titulares de Asignación por Embarazo: $72.250

La prestación alimentaria mantiene compatibilidad con otras ayudas sociales administradas por ANSES. Esa posibilidad permite que millones de familias cobren la AUH y el complemento alimentario en simultáneo. Las autoridades nacionales explicaron que el ajuste buscó recomponer parte del poder de compra afectado por el aumento acumulado de los alimentos. El organismo previsional continuará organizando los pagos según la terminación del DNI de cada beneficiario.

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Qué pasa si ANSES me depositó la Tarjeta Alimentar sin el aumento

Muchas familias observaron durante mayo que el importe acreditado correspondía al esquema anterior. La diferencia apareció porque el aumento se confirmó después de la primera liquidación del mes. El Ministerio de Capital Humano informó que la diferencia pendiente se deposita automáticamente mediante una segunda ronda de acreditaciones. Los beneficiarios no necesitan asistir a oficinas ni solicitar revisiones del pago.

La medida alcanza a titulares de:

AUH

Asignación por Embarazo

Pensiones No Contributivas compatibles con la prestación

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AUH y Tarjeta Alimentar: montos de junio

El organismo previsional continuará reteniendo el 20% de la prestación hasta la presentación de la Libreta AUH con los controles sanitarios y educativos obligatorios. En el caso de la Asignación por Embarazo, el monto efectivo mensual será de $115.989,41 después de la retención correspondiente.

Los valores actualizados de las asignaciones familiares quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo: $144.986,77

$144.986,77 AUH por hijo con discapacidad: $471.956,21

$471.956,21 Asignación Familiar por Hijo: $72.479,67

$72.479,67 Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $229.337,15

Las familias con hijos de hasta 3 años y personas embarazadas alcanzadas por la AUH también cobrarán el Complemento Leche. El beneficio ascenderá a aproximadamente $54.676 por menor durante junio.

La combinación entre AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche constituye uno de los ingresos sociales más importantes para millones de hogares argentinos. Una familia con un hijo puede superar los $200.000 mensuales entre ambas prestaciones, mientras que los grupos familiares con tres hijos o más acceden a montos superiores al sumar el complemento alimentario.