Marcela Varela: "En la pandemia tuvimos una gran ayuda de la marca para salir adelante"

Otras de las ventajas posibles es contar con abastecimiento del producto e insumos a comercializar. Además se disminuyen los riesgos de inversión, ya que es un modelo de negocios probado y aceptado en el mercado.

La posibilidad de contar con escenarios de ventas proyectados, que permite determinar una rentabilidad presunta mensual, tiempo de recupero de inversión, inversión total, entre otros datos económicos, es algo fundamental en el contexto actual.

Marcela Varela es la responsable de llevar adelante la franquicia de Eyelit en el Nuevocentro Shopping de Córdoba. Su historia con la marca comenzó hace 21 años. Fue vendedora durante 15 años en el local que la marca tiene en el Patio Olmos Shopping, hasta que un día decidió emprender nuevos rumbos. La despedida fue cordial y en buenos términos, tanto es así que tan solo 6 meses después le ofrecieron hacerse cargo de la franquicia de Nuevocentro.

“Me había quedado sin trabajo y decidí invertir en un negocio propio rentable. Me fijé en diferentes franquicias, cafeterías, panaderías, etc. Pero nada me cerraba, hasta que me pregunté: ¿cuál es el rubro al que tengo más conocimiento y experiencia? Y Elegí la franquicia de Eyelit, ya que trabaje durante 15 años con ellos como vendedora y entrenando gente.

1.jpg

Periodista: ¿Qué riesgos pensaste que podías correr en ese momento?

Marcela Varela: Ninguno. Nada podía fallar. Prueba de ello es que ya hace 6 años que tengo el negocio.

P.: ¿Cuál es el secreto de Eyelit para convertir a un emprendedor en un franquiciado exitoso?

M.V.: Estar siempre dispuestos a escucharnos, tener una comunicación directa y concreta. Tener en cuenta nuestros perdidos. En lo administrativo, facilidades de pago y descuentos a los franquiciados.

P.: ¿Qué oportunidades ofrece el contexto actual a un franquiciado?

M.V.: En la pandemia tuvimos una gran ayuda de la marca para salir adelante. Los shopping fuimos muy castigados y ellos siempre estuvieron presentes.

P.: ¿Qué capital necesita un franquiciado para emprender un negocio con Eyelit?

M.V.: Hoy un franquiciado como inversión inicial tiene que tener $4.700.000 +IVA aproximadamente entre lo que es el ingreso, el armado de un local, stock inicial de la mercadería. De ahí en adelante hay otros gastos como por ej: empleados, sistema operativo, lo lógico para poder facturar, contrato de alquiler del local, impuestos, servicios.

P.: ¿A qué atribuye el buen funcionamiento de su franquicia?

M.V.: El éxito de mi negocio se basa en la confianza familiar. Día a día nos vamos perfeccionado aún más. Mis dos hijos son mis dos empleados y juntos formamos un excelente equipo de ventas, así lo trabajé desde el primer día y actualmente seguimos igual.