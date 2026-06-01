La mini serie de Netflix basada en una historia real que te va a llenar de indignación + Agregar ámbito en









Esta producción está basada en una historia que tomó a todos por sorpresa y generó un gran debate en las redes sociales.

Basada en una historia real, esta serie te obligará a maratonear. Imagen: Netflix

Netflix continúa apostando por producciones inspiradas en hechos reales que logran impactar al público por lo extraordinario de las historias que cuentan. Entre documentales, películas y series cortas, la plataforma encontró una fórmula efectiva para captar la atención de quienes buscan relatos tan sorprendentes como inquietantes.

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Algunas de estas producciones se vuelven especialmente comentadas porque exponen engaños, fraudes o situaciones que parecen imposibles de creer. Cuando la realidad supera a la ficción, el resultado suele generar debate, indignación y miles de conversaciones en redes sociales.

Ese es precisamente el caso de Vinagre de manzana, una miniserie basada en una historia real que reconstruye el ascenso de una influencer del mundo del bienestar que construyó un imperio digital mientras ocultaba un enorme engaño.

Vinagre de manzana Kaitlyn Dever personifica a la influencer estafadora Belle Gibson. Imagen: Netflix

De qué trata Vinagre de manzana La serie sigue la historia de Belle Gibson, una joven influencer australiana que logra convertirse en una referencia dentro del universo de la vida saludable, la alimentación consciente y las terapias alternativas. Gracias a las redes sociales, consigue reunir una enorme comunidad de seguidores que confían en sus consejos y recomendaciones.

Su popularidad crece rápidamente cuando comparte una supuesta experiencia personal de superación. Según su relato, habría enfrentado una grave enfermedad utilizando tratamientos naturales y cambios en su estilo de vida, una historia que inspira a miles de personas alrededor del mundo. Vinagre de manzana Una serie que muestra hasta dónde puede llegar una persona con tal de hacerse famosa. Imagen: Netflix A medida que su fama aumenta, también lo hacen las oportunidades comerciales. Belle desarrolla aplicaciones, participa en eventos y construye una marca personal que la convierte en una de las figuras más influyentes del movimiento wellness en Australia. Sin embargo, detrás de la imagen perfecta comienzan a surgir dudas, contradicciones e investigaciones que ponen en cuestión todo aquello que la convirtió en una celebridad. La serie explora cómo se construyen los fenómenos virales, el poder de las redes sociales y las consecuencias que puede tener la desinformación cuando afecta temas relacionados con la salud. Netflix: tráiler de Vinagre de manzana Embed - Vinagre de manzana | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Vinagre de manzana Kaitlyn Dever (Belle Gibson)

Alycia Debnam-Carey (Milla Blake)

Aisha Dee (Chanelle)

Tilda Cobham-Hervey (Lucy)

Mark Coles Smith (Justin)

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