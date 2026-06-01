Se estrenaron las nuevas modificaciones al reglamento para el Mundial 2026

Fue en los amistosos internacionales entre Japón-Islandia y Suecia-Noruega. El objetivo de los cambios es agilizar los partidos y reducir la pérdida de tiempo.

El Mundial 2026 trajo consigo novedades tecnológicas, más y nuevas selecciones, pero también cambio de reglamentos. En febrero, la IFAB la aprobó una serie de modificaciones con el objetivo de agilizar los partidos y reducir la pérdida de tiempo. Estas reglas ya fueron aplicadas ayer en el amistoso entre Japón e Islandia y este lunes entre Suecia y Noruega.

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La International Football Association Board , la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, aprobó estas normativas en una sesión a cargo de Mike Jones, presidente de la Federación Galesa de Fútbol, y realizada en el marco de su 150° aniversario.

“Los cambios aprobados, que se implementarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otras competiciones, responden directamente a las solicitudes por parte de los grupos de interés de toda la comunidad futbolística, incluidos los paneles consultivos del IFAB constituidos por representantes de esta comunidad en todo el mundo, destinadas a disponer de instrumentos prácticos para proteger el tiempo efectivo de juego”, explicó la junta en su página oficial.

La nueva normativa entrará en vigor el 1 de julio , pero las competencias que inicien antes de esta fecha podrán comenzar a ejecutar los cambios.

Japón-Islandia: el debut de la nueva normativa

En el amistoso que Japón le ganó a Islandia por 1-0 en el Estadio Nacional de Tokio, se utilizó una de las nuevas reglas en el momento en que se definió el partido. A los 86 minutos, con el encuentro igualado, el entrenador irlandés Arnar Gunnlaugsson intentó hacer dos cambios. Solo uno se concretó de inmediato.

El defensor Daníel Grétarsson abandonó la cancha y fue reemplazado. Pero Kristian Hlynsson demoró más de 10 segundos en salir por lo que el árbitro Damian Kos, avalado por la nueva normativa, impidió el ingreso de Ísak Thorvaldsson y sancionó al futbolista que demoró su salida con tarjeta amarilla.

Mientras los islandeses se encontraban con diez jugadores, Koki Ogawa aprovechó la situación para anotar el gol de la victoria para los asiáticos.

selección japón Japón aprovechó la superioridad numérica ante Islandia para anotar el gol de la victoria por 1-0. Asociación de Fútbol de Japón

Suecia-Noruega: infracción por pérdida de tiempo

Al minuto 13 del primer tiempo entre Suecia y Noruega, el sueco Daniel Svensson retuvo por más de diez segundos la pelota en un lateral. Inmediatamente, el juez Balazs Berke sancionó la infracción por demorar la reanudación y le otorgo un saque de banda al rival.

SELECCIÓN NORUEGA En el partido entre Suecia y Noruega se implementó la nueva regla que sanciona infracción por demorar más de 10 segundos un saque de banda. Federación Noruega de Fútbol

De qué se tratan las modificaciones al reglamento de la IFAB

Si bien fueron alrededor de 12 reglas modificadas, algunas entrarán en vigor el próximo año y otras profundizan artículos que ya existían. Los cambios más significativos fueron: