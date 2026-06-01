Florida demandó a OpenAI y a Sam Altman por priorizar ganancias sobre la seguridad de ChatGPT + Agregar ámbito en









El fiscal general acusó a la empresa de prácticas engañosas y negligencia, al advertir riesgos para usuarios, especialmente menores, y apuntó contra su CEO.

La demanda alega que OpenAI utilizó una "red de engaños" y explotó a los usuarios para impulsar su valor de mercado.

El estado de Florida presentó una demanda civil contra OpenAI y su CEO, Sam Altman, al acusarlos de priorizar las ganancias por sobre la seguridad en el desarrollo de ChatGPT, en un caso que pone bajo la lupa el impacto de la inteligencia artificial (IA) y sus riesgos para los usuarios.

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Según el escrito judicial, el crecimiento de la compañía estuvo impulsado por una “red de engaños” y por la explotación de los usuarios. “El auge de OpenAI se debe a una red de engaños y a la explotación de los usuarios (incluidos los de Florida), aprovechando sus datos y su seguridad para impulsar el valor de mercado de OpenAI a un costo inaceptable”, sostiene la demanda.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusó a la empresa de haber lanzado ChatGPT minimizando los riesgos asociados a su uso, en especial en menores de edad, y le imputó cargos por prácticas comerciales engañosas, desleales y negligencia.

En ese marco, el funcionario apuntó directamente contra Altman y buscó atribuirle responsabilidades personales: pretende “responsabilizar personalmente a Altman por el daño que ha causado a los floridanos a través de su conducta imprudente y deliberada”, al tiempo que denunció un “total desprecio por el riesgo para la vida humana”.

El documento judicial advierte que los sistemas de inteligencia artificial desarrollados por la compañía podrían implicar riesgos graves, como adicción, deterioro cognitivo, suicidio, violencia y otros daños relacionados en los usuarios.

La demanda se produce semanas después de que Florida iniciara una investigación criminal contra la empresa, por haber proporcionado presuntamente “información particularizada” a un sospechoso de un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida en 2025, lo que profundiza la presión sobre la firma tecnológica. Así es Chat GPT-5.5 Instant, un modelo que promete menos errores y respuestas más contextualizadas OpenAI anunció este jueves el lanzamiento de GPT-5.5 Instant, su último modelo que promete ser más inteligente, intuitivo y con menos alucinaciones hasta la fecha. GPT-5.5 Instant es un modelo generalmente más inteligente y con mayor capacidad para resolver tareas cotidianas, incluyendo mejoras en el análisis de fotos e imágenes cargadas, la respuesta a preguntas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en la decisión de cuándo recurrir a la búsqueda web para ofrecer información más útil”, detalló la empresa en un comunicado oficial. Según detalló OpenAI, el nuevo modelo logró reducir hasta 52,5% en alucinaciones en campos específicos como medicina, derecho y finanzas. Además, también aseguraron que se disminuyó en un 37,3% las afirmaciones incorrectas en conversaciones complejas o extensas. Ambas comparaciones fueron hechas con la versión anterior, GPT-5.3. El flamante modelo también representó un salto en distintos benchmarks: Prueba AIME 2025 (centrada en problemas matemáticos): logró un crecimiento del 65,4% al 81.2%,

GPQA (ciencia de nivel avanzado): pasó de 78.5% a 85.6%.

MMMU-Pro (razonamiento multimodal): mejoró de 69.2% a 76.0%

CharXiv (análisis de gráficos científicos): subió de 75.0% a 81.6%.