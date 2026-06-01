Javier Milei se reposteó spot de YPF con Lionel Messi: "No puedo evitar ponerme termo con la Selección"

La empresa dio a conocer la pieza audiovisual mundialista, a dos semanas del debut. El capitán de la selección, protagonista del spot.

El líder de la selección argentina protagonizó el spot de YPF.

Con Lionel Messi como protagonista, la petrolera YPF presentó este lunes una campaña de cara al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, con una narrativa enfocada en la pasión y en la identificación de los argentinos con la Selección.

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El video, divulgado a dos semanas del debut de la Selección argentina en la cita mundialista, combina imágenes de diferentes puntos del país con escenas de la vida cotidiana de los argentinos, en pos de mostrar la unidad en la antesala del Mundial.

Bajo la frase "Vamos todos juntos de nuevo", la pieza audiovisual tiene como protagonista al capitán del equipo Albiceleste, que saldrá a la cancha el 16 de junio en busca de defender el título de campeones obtenido en Qatar 2022.

El material fue recibido con entusiasmo por parte del presidente Javier Milei, quien aprovechó para compartirla en redes sociales. “Vamos Argentina carajo. Perdón, no puedo evitar ponerme termo con la Selección Argentina” , expresó en su cuenta de "X".

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CC: @YPFoficial @HoracioMarin_ok



PD: perdón, no puedo evitar ponerme termo con la Selección Argentina. pic.twitter.com/k4YpZI5it0 — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

El comercial forma parte de la estrategia de marketing y comunicación de la empresa, uno de los sponsors más importantes de la Selección en un nuevo desafío internacional, en el que Argentina buscará volver a ser protagonista.

Con la llegada de Lionel Messi, la Selección argentina pone en marcha su preparación para el Mundial 2026 en Kansas

La Selección argentina comenzó este lunes su preparación formal para el Mundial 2026 con el primer entrenamiento completo en Kansas y la incorporación de Lionel Messi al grupo.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirá especialmente la situación física de varios jugadores que llegaron con molestias, mientras el plantel inicia la puesta a punto para la defensa del título.

selección argentina

Después de arribar el domingo al mediodía a la ciudad estadounidense donde establecerá su base durante la primera fase de la Copa del Mundo, la delegación nacional realizó actividades livianas enfocadas en la recuperación tras el viaje.

La actividad principal comenzó este lunes en el Compass Minerals National Performance Center, el complejo perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS, donde Scaloni dirigirá la primera práctica completa del ciclo mundialista.

La jornada también marcará la llegada de los últimos integrantes del plantel que aún no se habían sumado a la concentración. Entre ellos estará Lionel Messi, cuya presencia genera expectativa tanto dentro como fuera del equipo.