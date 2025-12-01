Crearán una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos y así funcionará

Funcionarios y autoridades judiciales de todo el país anunciaron la creación de una Red Federal de Deudores Alimentarios Moros . Así lo resolvieron en un encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires .

Se trata de un hito que permitirá trabajar de manera coordinada entre las jurisdicciones para fortalecer la protección del derecho alimentario de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Esto se decidió en el marco del Primer Encuentro Federal de Autoridades de Registros de Deudores Alimentarios Morosos , que se realizó en la Ciudad. Organizado por el Ministerio de Justicia porteño , el evento se desarrolló en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), con la presencia de representantes políticos y judiciales de 16 provincias .

También asistieron autoridades de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de UNICEF , de la Cámara Argentina de Comercio y representantes de organizaciones de la sociedad civil como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación de Juristas de Familia de la Argentina (AJUFRA).

Se resolvió la creación de la Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos, que también permitirá fomentar el intercambio de información , consolidar buenas prácticas, avanzar hacia criterios técnicos comunes y promover respuestas estatales más eficaces y articuladas frente al incumplimiento alimentario, en línea con el interés superior de chicos y adolescentes.

deudores

En la UBA, la apertura del encuentro estuvo a cargo del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien resaltó: “Este encuentro es un gran paso para la cooperación federal, ya que nos permite fortalecer nuestras instituciones y de ese modo, beneficiar a más familias. Y se enmarca en las políticas de respeto por las normas que implementa el Gobierno de la Ciudad”.

Luego, como integrante del primer panel, el secretario de Justicia porteño, Francisco Quintana, señaló que “el incumplimiento de la cuota alimentaria es una vulneración concreta de derechos que impacta en el desarrollo, la salud y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes”.

Seguidamente, María Emilia Sesin, secretaria a cargo de la OVD, presentó un informe especial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que reveló que el 40% de las relevadas sufrieron violencia económica patrimonial.

Finalmente, Alejandra Beccaria, de UNICEF, remarcó que “hay 1.700.000 hogares monoparentales liderados por mujeres, que tienen una tasa de pobreza infantil 10 puntos por encima del promedio de los hogares con niñas y niños”.

Por su parte, el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, presentó la Guía de Buenas Prácticas del Registro Público de Alimentantes Morosos, que incluye los resultados del trabajo desarrollado desde la modificación de la Ley 269 en la Ciudad, a fines del año pasado.

Entre otros datos, se destacaron los operativos de control realizados desde marzo pasado en estadios de fútbol y recitales, que arrojaron restricciones para más de 60 deudores inscriptos.

deudores

La jornada continuó con tres mesas de debate que abordaron los principales desafíos en materia alimentaria, violencia económica y gestión registral.

La primera giró sobre la legislación y los avances normativos, y participaron María Inés Parry, legisladora porteña; Laura Bonhote, asesora tutelar de la Ciudad; Fernando Castelli, por Misiones; Agustín Ulanovsky, director del Registro de Deudores porteño; Natasha Steinberg, directora general de Derechos Humanos en la Ciudad; Nadia Planiscek, directora de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de Entre Ríos, y Débora Albohri Telias, profesora de Derecho de Familia de la UBA, moderado por Daniel Mansilla, director de Vinculación con la Comunidad.

En la segunda mesa se compartieron políticas proactivas para el cobro alimentario y participaron Tamara Quiroga, representando a la Cámara Argentina de Comercio; Nancy Moreno, por el Gobierno de Córdoba; Carina Gómez, directora de Delegaciones del Registro Civil de Río Negro; Giannina Nediani, por Santiago del Estero; Juan Federico Palma, por el Gobierno de Corrientes; Jorge Mayorga, director de Registros Judiciales en Chubut y Eliana Groisman, abogada y socia fundadora de AJUFRA, moderada por Adriana Romero.

Por último, en la tercera mesa se debatieron desafíos y oportunidades en violencia económica y derecho alimentario.

Participaron Leticia Locio, directora de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires; Katherina Mazzuco, subsecretaría de Gobierno de Tucumán; Olga Amigot, jueza en Catamarca; María Eugenia Lago, que presentó la Canasta de Crianza del Instituto de Estadísticas de la Ciudad; Julieta Izcurdia por la organización ELA y Verónica Russo por el Instituto Superior de la Carrera. La moderación fue de Karen Lozzia, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Registro.

También asistieron funcionarios de Santa Fe, Jujuy, Salta y La Pampa.