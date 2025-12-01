Polémica en la Fórmula 1: tras insinuar que lo dejó pasar a Lando Norris, Red Bull se disculpó con Kimi Antonelli + Seguir en









Red Bull publicó un comunicado en sus redes sociales lamentando el hostigamiento que recibió Andrea “Kimi” Antonelli luego de que Helmut Marko insinuara que se dejó pasar por Lando Norris en el GP de Qatar.

El final del Gran Premio de Qatar tuvo una situación que retumbo en todo el paddock de la Fórmula 1: el error de Andrea “Kimi” Antonelli que provocó el sobrepaso de Lando Norris, ganando dos puntos claves en la lucha por el campeonato contra Max Verstappen.

Tras la carrera, Helmut Marko (CEO del equipo Red Bull) insinuó que el joven piloto de Mercedes se había dejado pasar por el británico, por lo que Antonelli recibió duros comentarios en redes sociales.

"Fueron dos ocasiones en las que más o menos le hizo señas a Lando para que pasara. Fue tan obvio", disparó Marko al respecto.

Este lunes, luego de toda la ola de comentarios, Red Bull publicó un mensaje retractándose por lo ocurrido. “Los comentarios hechos antes del final y justo después del GP de Qatar que sugerían que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara son claramente incorrectos”, aseguraron desde la escudería austríaca.

Para finalizar, se disculparon por lo ocurrido: “Las repeticiones muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo superara". Y "lamentamos sinceramente que esto haya llevado a que Kimi reciba abuso en línea”, agregaron.

Quien no se quedó callado fue el director de Mercedes, Toto Wolff, que se mostró furioso y le respondió a Marko de manera contundente: "Bendito sea Helmut. Esto es una completa y absoluta tontería que me deja perplejo incluso al escucharlo. Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato, que es importante para nosotros. Kimi está peleando por un potencial tercer puesto en la carrera". "Quiero decir, ¿qué tan descerebrado se puede ser para siquiera decir algo así? Y me molesta, porque estoy molesto con la carrera en sí, por cómo salió. Estoy molesto con el error del final. Estoy molesto con otros errores. Y luego escuchar semejantes tonterías me deja perplejo", prosiguió.