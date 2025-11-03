Lisandro López: "Hay que fomentar la cultura aseguradora a través de variables macroeconómicas estables"

El director general de Providencia Seguros resaltó que el sector de seguros “no es un juego de suma cero”, al encabezar el primer panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros.

El director general de Providencia Seguros, Lisandro López , analizó el impacto social del sector y el potencial de crecimiento en un contexto volátil, al encabezar el primer panel de Ámbito Debate , coorganizado con FANDOM de Seguros .

Durante el evento, titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber” y moderado por la conductora de FANDOM de Seguros, Eliana Carelli , López resaltó el rol de Providencia Seguros en el mercado al definirla como “una compañía con 121 años de trayectoria, fuertemente arraigada en la cultura y la historia argentina” .

“Nuestra fortaleza está en el sector patrimonial y en el automotor”, sostuvo, aunque advirtió que la compañía “existe desde antes que llegaran los automóviles y eso nos genera un tema de debate interno”.

Incluso, se hizo eco de la realidad argentina y graficó: “ Vivir 120 años en estos contextos volátiles e inestables implica un montón de cosas, pero tenemos una cultura empresarial muy fuerte y con gente que lo tiene muy arraigado ”.

El impacto social del sector de seguros en el mercado de capitales

Al referirse a la situación del sector, López llamó a “no dejar de lado el impacto social que tiene la industria aseguradora en el mercado” y detalló: “Hoy trabajan de manera directa en las compañías de seguros alrededor de 30.000 personas como generadores de fuente de trabajo, pero aparte tenemos 50.000 productores registrados en la Superintendencia. Es decir que, sumando las dos variables, tenemos 80.000 personas que de manera directa o indirecta trabajan y viven de la industria del seguro”.

Para el director general de Providencia Seguros, “son números que parecen prometedores, pero tenemos muchísimo para crecer y generando más empleo”.

En tal sentido, comparó: “Hay países mucho más desarrollados que tienen una cultura aseguradora mucho más arraigada y duplican o triplican estos números. Hoy tenemos una densidad, que es el costo promedio que se invierte per cápita en una póliza, de 300 dólares por persona anuales. En otros países es de 3.000 dólares”.

Lisandro Lopez VIDEO

Estabilidad para una mayor canalización de inversiones

Al hacerse eco de un mercado asegurador con 189 compañías y 15 reaseguradoras, con primas emitidas por 13.200 millones de dólares, López puso el foco en la importancia que tiene el sector en las inversiones productivas. “Hoy están muy reguladas y se invierte generalmente en instrumentos de corto plazo, financiando al estado y con Fondos Comunes de Inversión (FCI). Pero en otros países está un poco más desregulado y el sector asegurador es fuente y motor de inversiones productivas, como desarrollos inmobiliarios y empresas”, analizó.

Por eso, insistió en que el sector “es el primer inversor institucional del sector privado, pero representamos el 4% de la inversión bursátil y en otros países llega al 25%”, por lo que puso como dimensión el horizonte temporal. “Tenemos más seguros obligatorios, como automotor y ART”, indicó sobre el sector que representa a más del 70% del total de las primas).

“Para desarrollar los seguros voluntarios hay que fomentar la cultura aseguradora a través de variables macroeconómicas estables”, definió y admitió que “hoy pensar en un seguro de largo plazo, de retiro o de vida, tiene que ver con condiciones estables a largo plazo”.

Los desafíos del seguro automotor en Argentina

Al referirse puntualmente al segmento del mercado automotor, López coincidió en que Argentina “es un país muy extenso con distintas culturas”, señalando que “el riesgo para el auto es totalmente distinto en el AMBA y en el interior, donde la gente maneja más por rutas, con otro tipo de tránsito y una frecuencia menor de siniestros”, aunque aclaró que “cuando ocurren son mucho más graves”.

Por eso, habló de “desarrollar productos y primas medidas en riesgo para cada una de estas realidades” y puso de relieve que “la forma de llegar es a través de la red de productores”, tras lo cual precisó que Providencia Seguros cuenta con “una cartera totalmente federalizada, que trabaja de forma directa o indirecta con casi 4.000 productores que representan nuestra marca, lo que nos da una capilaridad de llegar en extensión a casi todas las zonas”.

La cultura aseguradora

Con respecto a la cultura aseguradora de los argentinos, admitió que “quizás los que tienen mayor poder adquisitivo o facilidades son los que más se cubren y la gente que tiene menores recursos va al seguro mínimo u obligatorio”, pero observó que “no pasa con la casa, que es algo que uno tendría más problemas en poder recuperar”.

El referente de Providencia Seguros puso como ejemplo que “el potencial cliente te pregunta si te cubre el traslado del vehículo si tiene un accidente en ruta, pero no pregunta por sí mismo” y resaltó: “¿Te interesa más la grúa o la ambulancia? Esto tiene que ver con la cultura aseguradora, la forma de pensar y la visión de ‘a mí nunca me va a pasar nada, lo pago porque es obligatorio y si me para la policía tengo que tener el comprobante de pago’”.

Panel 1 seguros 2 Lisandro López puso el foco en el espacio de crecimiento que tiene el sector de seguros en la Argentina.

De cara al futuro, llamó a “trabajar mucho” para modificar esa situación y destacó que la empresa que representa realizó “un cambio integral en nuestro sistema que nos permite trabajar con nuevos productos desarrollados a medida e incluso una plataforma de multipóliza, donde asegurás el auto y en el combo te aseguro la casa y la vida”.

A la vez, adelantó que próximamente la empresa realizará “una campaña fuerte, que va a ser bastante disruptiva, donde salimos a mostrar todo lo que podemos llegar asegurar, incluso cosas impensadas hoy en el mercado”.

El sector de seguros “no es un juego de suma cero”

Por otra parte, López destacó el creciente rol de los seguros de caución, a los que calificó como “un elemento fundamental para el resto de las compañías”, destacando que así “el sector se va integrando y nos vamos ayudando unos a otros”.

“No es un sector tradicional donde somos todos competidores, sino que sufrimos los mismos problemas, estamos en la misma macroeconomía e invertimos en los mismos títulos”, razonó para luego definir: “Este sector no es un juego de suma cero”.

La importancia de la estabilidad para el futuro

López consideró que “para cualquier economía es fundamental tener un sector asegurador grande, estable y que dé garantías y seguridades”, al vincularlo a “la generación de empleo y el hecho de ser un motor para inversiones, financiando mercado bursátil y al propio Estado”.

En clave local, manifestó que “para Argentina es aún mucho más importante, porque el seguro es un elemento de cobertura y la cobertura está vinculada a contextos más volátiles”. “Entiendo que Bélgica tengo menos cobertura y densidad, pero es justamente al revés y eso es lo que nos llama la atención: que en contextos volátiles, inestables y de tanto riesgo, la gente no acude voluntariamente a asegurarse”, agregó.

De cara al futuro, el director general de Providencia se refirió a la relevancia de los índices de penetración y de densidad. “No solo tengo que llegar a más gente, sino que cada una de esas personas debe tener más productos asegurados y empezar a salir de tener solo los obligatorios”, observó.