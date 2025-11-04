SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de noviembre 2025 - 07:20

Impactante: así fue el brutal choque que mató a un matrimonio e hirió a sus 3 hijos en José C. Paz

El conductor de una Amarok con 3,01 gramos de alcohol en sangre chocó a un Renault 12 donde viajaba una familia. Los padres murieron y los tres hijos están internados.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del impacto entre la Amarok y el Renault 12 en José C. Paz.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del impacto entre la Amarok y el Renault 12 en José C. Paz.

Una pareja murió y sus tres hijos resultaron gravemente heridos cuando un joven de 18 años, que manejaba alcoholizado una camioneta Volkswagen Amarok, chocó el auto en el que viajaban en José C. Paz. El impacto, ocurrido el viernes a la noche, fue tan violento que los padres murieron en el acto y los niños debieron ser rescatados de entre los hierros retorcidos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a pocos metros de una plaza con juegos infantiles. Según testigos y un video de cámaras de seguridad, la pick-up negra embistió al Renault 12 familiar a una velocidad estimada en 160km/h.

Informate más
José c. Paz choque

El video del choque.

Renzo Benítez y Eliana Martínez, padres de los tres menores, fallecieron inmediatamente tras el choque. Los niños, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo y fueron rescatados por los Bomberos. Debido a las graves lesiones, fueron trasladados a hospitales cercanos y luego derivados al Gutiérrez y al Garrahan. La mayor, de 14 años, permanece en estado crítico.

Un conductor con tres veces el límite de alcohol permitido

El conductor fue identificado como Michael Carballo, hijo del dueño del boliche Tornado, conocido en la zona. El test de alcoholemia realizado en el lugar habría arrojado 3,01 gramos de alcohol en sangre, una cifra que superaría el límite máximo establecido por la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires.

José c. Paz choque

El conductor de la camioneta, Michael Carballo, tenía 3,01 gramos de alcohol en sangre al momento del siniestro.

Carballo fue asistido en el lugar y quedó detenido. La fiscalía N° 4 de San Martín, a cargo del fiscal Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Tras el accidente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inmediata inhabilitación del conductor. El organismo pidió a las autoridades de la jurisdicción correspondiente la suspensión de su Licencia Nacional de Conducir, mientras avanza la causa judicial.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias