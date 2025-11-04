Impactante: así fue el brutal choque que mató a un matrimonio e hirió a sus 3 hijos en José C. Paz







El conductor de una Amarok con 3,01 gramos de alcohol en sangre chocó a un Renault 12 donde viajaba una familia. Los padres murieron y los tres hijos están internados.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del impacto entre la Amarok y el Renault 12 en José C. Paz.

Una pareja murió y sus tres hijos resultaron gravemente heridos cuando un joven de 18 años, que manejaba alcoholizado una camioneta Volkswagen Amarok, chocó el auto en el que viajaban en José C. Paz. El impacto, ocurrido el viernes a la noche, fue tan violento que los padres murieron en el acto y los niños debieron ser rescatados de entre los hierros retorcidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a pocos metros de una plaza con juegos infantiles. Según testigos y un video de cámaras de seguridad, la pick-up negra embistió al Renault 12 familiar a una velocidad estimada en 160km/h.

José c. Paz choque El video del choque. X: @mauroszeta Renzo Benítez y Eliana Martínez, padres de los tres menores, fallecieron inmediatamente tras el choque. Los niños, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo y fueron rescatados por los Bomberos. Debido a las graves lesiones, fueron trasladados a hospitales cercanos y luego derivados al Gutiérrez y al Garrahan. La mayor, de 14 años, permanece en estado crítico.

Un conductor con tres veces el límite de alcohol permitido El conductor fue identificado como Michael Carballo, hijo del dueño del boliche Tornado, conocido en la zona. El test de alcoholemia realizado en el lugar habría arrojado 3,01 gramos de alcohol en sangre, una cifra que superaría el límite máximo establecido por la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires.

José c. Paz choque El conductor de la camioneta, Michael Carballo, tenía 3,01 gramos de alcohol en sangre al momento del siniestro. X: @mauroszeta Carballo fue asistido en el lugar y quedó detenido. La fiscalía N° 4 de San Martín, a cargo del fiscal Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Tras el accidente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inmediata inhabilitación del conductor. El organismo pidió a las autoridades de la jurisdicción correspondiente la suspensión de su Licencia Nacional de Conducir, mientras avanza la causa judicial.