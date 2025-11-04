Revelaron los detalles de la charla íntima entre Marcelo Gallardo y los jugadores de River







Tras la vuelta a los entrenamientos, el director técnico y los jugadores se vieron las caras. Allí, hubo una charla importante para encarar el partido ante Boca de la mejor manera.

El River de Gallardo atraviesa su peor momento histórico. El equipo está en caída libre, no para de perder y acumular récords negativos. Tras la derrota ante Gimnasia en el Monumental, el plantel volvió a los entrenamientos en una semana especial, ya que afrontará el Superclásico en la Bombonera.

De cara al partido clave ante el clásico rival, el periodista Germán García Grova reveló que hubo una charla entre el entrenador y los jugadores de River. En ella, se hizo foco es lo que se viene, que es muy importante para la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y pelear por el Torneo Clausura actual.

"Hoy fue el reencuentro de Gallardo con los jugadores después de tener el lunes libre. Las últimas dos caras que vio el DT fueron las de Enzo Pérez y Acuña en una charla para ver los pasos a seguir. ¿Qué les va a decir en esta charla? Les va a apuntar a la palabra revancha", inició García Grova sobre el encuentro en el River Camp.

"Considera que después del partido con Sarmiento tuvo la revancha con Riestra, después tuvo a Independiente Rivadavia que no se aprovechó y después de tantas derrotas, River sigue dependiendo de sí mismo y tiene una revancha gigante que es contra Boca, quizá la revancha que muchos quisieran tener después de tantos pasos en falso en este mes y medio", continuó el periodista.

Por último, detalló: "La charla no va a ir por lo que pasó, sino para mirar para delante y enfocar en Boca, que es lo que viene, teniendo en cuenta que la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores depende de sí mismo. El mensaje va a estar enfocado en que a la vuelta de la esquina hay una revancha importante que puede ayudar a olvidar lo que pasó".

Mientras en esta semana River buscará recuperar a dos jugadores claves para su equipo como Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, el "Millonario" sabe que no tiene más margen de error y está obligado a ganarle a Boca para seguir luchando por la clasificación directa a la Libertadores 2026. El domingo a las 16:30 jugará en la Bombonera.