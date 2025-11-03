Pablo Díaz: "El productor es el que más conoce los riesgos de las pymes y empresas"







El gerente de productores y negocios masivos de VISRED, Pablo Díaz, se refirió al profesionalismo y cercanía del asesor durante el tercer panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros, titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber”, moderado por la periodista Eliana Carelli.

Díaz resaltó que VISRED es “una red de productores federal que trabaja hace más de 25 años en el mercado con todos los riesgos y un hincapié muy fuerte en desarrollos tecnológicos”.

Y destacó que la firma trabaja con diferentes líneas de riesgo, desde patrimoniales y ART hasta vida o seguros agrícolas. “Tenemos un área de seguros corporativos donde acompañamos al productor y lo ayudamos a diseñar coberturas específicas para cada industria. Hoy, con esta realidad, piden reducir costos, ser eficientes y nuestro acompañamiento va por esa línea”, aseveró.

Pablo Diaz VIDEO El rol de cercanía del productor de seguros Sobre el rol del productor, Díaz lo calificó como “un profesional y se destaca por la cercanía con la que trabaja en relación al resto de los canales”, para luego graficar: “Es el que más conoce a las pymes y empresas. Muchos vienen de generaciones en generaciones y son los que más conocen las realidades y riesgos”.

Sobre su función en el sector corporativo, apuntó: “Ayudan también a hacer el mapa de riesgo de una empresa y las posibilidades de pérdida. Su tarea fundamental es acompañar a las pymes en la gestión integral de sus riesgos”.

El infraseguro y las posibilidades de cobertura Por otra parte, el referente de VISRED puso el foco en el infraseguro. “Con la inflación, ha sido uno de los mayores problemas, sobre todo en riesgos industriales y más grandes”, admitió y recordó que “las sumas aseguradas fueron quedando atrasadas y ese porcentaje asegurado va a ser de la manera que está indemnizando, por eso es sumamente importante que los riesgos tengan los valores reales”. Para afrontar esta situación, destacó que “hoy hay pólizas con cláusulas de actualización para ajustar y acompañar la inflación”, mientras mencionó como alternativa “opciones en dólares que van manteniendo un resguardo en valor”. Confianza y credibilidad Sobre la importancia de la solvencia en las aseguradoras, Díaz recordó que “la información es publica y de esa manera tanto productores como clientes pueden consultarla”, mientras agregó que “también las asociaciones van disparando ciertas alarmas” sobre las compañías con dificultades. Sobre las sanciones, admitió que “el ente regulador ha cerrado algunas empresas, pero vemos mucho trabajo para hacer en ese sentido” y sentenció: “Muchas de las compañías cuando llega la sentencia no pueden afrontarla y eso afecta la credibilidad del sistema, de los productores y a todos como mercado”.

