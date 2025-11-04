Bitcoin cae bajo los u$s105.000, se liquidaron casi u$s1.300 millones y el mercado habla de "miedo extremo"







La principal criptomoneda continúa con su tendencia a la baja desde que comenzó noviembre. Un índice del sector refleja un estado de situación preocupante.

Bitcoin sigue cayendo y el mercado se rige por el miedo. Depositphotos

El mercado de criptomonedas registró casi u$s1.280 millones en liquidación, mientras que las principales criptodivisas mantuvieron su tendencia bajista. Bitcoin (BTC) perforó los u$s105.000 a medida que continuaba el desapalancamiento en el mercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta forma, el volumen de negociación de la principal criptomoneda se duplicó hasta alcanzar los u$s74.000 en las últimas 24 horas. Este martes, continúa hundiéndose y ya se ubica en u$s103.700, según Binance.

Por su parte, Ethereum (ETH) registra un margen de ganancias negativo (-5,62%) y llegó a bajar de los u$s3.600 durante la noche, mientras que mostró también un alto volumen de negociación. Este martes llegó a perforar los u$s3.500.

En lo que respecta a las altcoins, persiste una caída generalizada, liderada por Solana (SOL), con 8,1%, y seguida por BNB, con 5,9%, y Cardano (ADA), con 5,8%.

Embed El mercado de las criptomonedas habla de "miedo extremo" El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas. Se trata de una herramienta que mide el sentimiento del mercado financiero en una escala de 0 a 100 para determinar si los inversores están impulsados por el miedo o la codicia. Actualmente, en varias páginas especializadas se ve reflejado un 27/100, parámetro que continúa bajando desde la jornada de ayer.

bitcoin cripto Kaboompics.com En este sentido, el open interest (OI) de Bitcoin aumentó ligeramente un 0,03 % en las últimas 24 horas. Este incremento puede significar nuevas posiciones cortas dentro del mercado. Sin embargo, para el comienzo de la jornada de hoy, casi el 70 % de los traders de Binance con posiciones abiertas en BTC apostaban por un aumento del precio del activo.

Temas Bitcoin

Criptomonedas