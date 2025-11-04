Real blue: a cuánto opera este martes 4 de noviembre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

Precio del real y del real blue.

El real blue opera a $267,75 para la compra y a $278,75 para la venta , este martes 4 de noviembre.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial se negocia a $269 para la compra y a $284 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $369,20 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 4 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.465.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 4 de noviembre

El dólar blue opera a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 4 de noviembre

El dólar CCL retrocede 0,7% hasta los $1.511,31 y la brecha se ubicó en el 3,2%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 4 de noviembre

El dólar MEP cae 0,6% a $1491,31. En esa línea, el spread se posiciona en 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 4 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 4 de noviembre

El dólar cripto cotiza a $1508,38, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 4 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s102.712, según Binance.