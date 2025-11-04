Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 4 de noviembre

El dólar oficial sigue en la mira del mercado. Este lunes, luego de una semana de calma, tuvo un importante rebote que dejó al mayorista a solo $15 del techo de la banda cambiaria y al minorista a $1.500 para la venta en el Banco Nación. Lo que no se detiene es el rally de la bolsa porteña: el índice S&P Merval avanzó otro 3,4% este lunes y los ADRs subieron hasta 7,1% en Wall Street. En cambio, los bonos Globales en dólares operaron en leve baja.
El dólar recupera terreno, roza el techo de la banda y la city mira la licitación del miércoles
Lento, pero seguro, el dólar oficial retoma la tendencia alcista en las primeras ruedas de noviembre, aunque aún por debajo de los niveles previos a la elección del 26 de octubre. El tipo de cambio mayorista se vende a $1.482, luego de que ayer subiera $37 (+2,6%). De esta manera, está apenas a 1% debajo del techo de la banda, hoy en $1.498.
Dejá tu comentario