Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 4 de noviembre

Dólar, inflación y tasas: el mercado redefine expectativas tras el 26-O y proyecta lo que viene en noviembre

Tras las elecciones de medio término, en las que ganó a nivel nacional La Libertad Avanza (LLA), las principales variables que mueven la economía –como el dólar, la inflación y las tasas de interés– tienen otros factores a considerar este mes, como una menor liquidación del agro, por lo que cae la oferta de dólares, y una leve presión en los precios producto de la cercanía al fin de año. Paralelamente, tras una enorme volatilidad por la falta de liquidez, las tasas comenzarían a normalizarse.

Por Solange Rial