4 de noviembre 2025 - 10:09

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 4 de noviembre

Todas la información que necesitás sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial sigue en la mira del mercado. Este lunes, luego de una semana de calma, tuvo un importante rebote que dejó al mayorista a solo $15 del techo de la banda cambiaria y al minorista a $1.500 para la venta en el Banco Nación. Lo que no se detiene es el rally de la bolsa porteña: el índice S&P Merval avanzó otro 3,4% este lunes y los ADRs subieron hasta 7,1% en Wall Street. En cambio, los bonos Globales en dólares operaron en leve baja.

Live Blog Post

El dólar recupera terreno, roza el techo de la banda y la city mira la licitación del miércoles

Lento, pero seguro, el dólar oficial retoma la tendencia alcista en las primeras ruedas de noviembre, aunque aún por debajo de los niveles previos a la elección del 26 de octubre. El tipo de cambio mayorista se vende a $1.482, luego de que ayer subiera $37 (+2,6%). De esta manera, está apenas a 1% debajo del techo de la banda, hoy en $1.498.

Live Blog Post

Wall Street se hunde por malos datos de la economía de EEUU y un balance de Palantir con gusto a poco

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este martes, tras un arranque de semana positivo. Los malos datos del sector manufacturero norteamericano que se conocieron ayer, sumado a un balance trimestral de Palantir que decepcionó a los inversores, generaron incertidumbre en las operaciones del 'premarket'.

Live Blog Post

Bitcoin cae bajo los u$s105.000, se liquidaron casi u$s1.300 millones y el mercado habla de "miedo extremo"

El mercado de criptomonedas registró casi u$s1.280 millones en liquidación, mientras que las principales criptodivisas mantuvieron su tendencia bajista. El mercado se hundió en el nivel de “miedo extremo”, según el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas. Actualmente, en varias páginas especializadas se ve reflejado un 27/100, parámetro que continúa bajando desde la jornada de ayer.

Live Blog Post

Dólar, inflación y tasas: el mercado redefine expectativas tras el 26-O y proyecta lo que viene en noviembre

Tras las elecciones de medio término, en las que ganó a nivel nacional La Libertad Avanza (LLA), las principales variables que mueven la economía –como el dólar, la inflación y las tasas de interés– tienen otros factores a considerar este mes, como una menor liquidación del agro, por lo que cae la oferta de dólares, y una leve presión en los precios producto de la cercanía al fin de año. Paralelamente, tras una enorme volatilidad por la falta de liquidez, las tasas comenzarían a normalizarse.

Por Solange Rial

Live Blog Post

Llegan ocho nuevos Cedears a BYMA: cuáles tienen mayor potencial

Los nuevos Cedears corresponden a acciones de alta tecnología, por lo que son prometedores pero también muy riesgosos.

Live Blog Post

El maíz inicia una campaña con alta expectativa de rentabilidad

Las lluvias de octubre y las temperaturas moderadas consolidaron un arranque firme para el maíz temprano, en una campaña marcada por el optimismo, el manejo técnico y decisiones comerciales más racionales.

Por Daniel Aprile

Live Blog Post

Deuda: para el debut de Alejandro Lew, Economía anunció menú de bonos orientado a extender plazos

El Gobierno ya designó al funcionario que de ahora en más conducirá el proceso de refinanciación la deuda en pesos y ahora va por un nuevo "rollover".

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

La recaudación de impuestos cayó cerca de 3,5% real en octubre y alcanzó los $16,1 billones

La recaudación de impuestos de octubre estuvo afectada por la ausencia de algunos "extra" que ya no están presentes este año y que la actividad económica no ha podido compensar.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

El rally bursátil no frena: los ADRs volaron hasta 7,1% y el S&P Merval superó los 2.000 puntos

El rally de la bolsa porteña no se detuvo en la primera rueda de noviembre y el índice S&P Merval avanzó 3,4% este lunes. En Wall Street, los ADRs subieron hasta 7,1% y bonos Globales en dólares operan en leve baja.

Live Blog Post

El dólar volvió a los $1.500 en el Banco Nación y el mayorista quedó a sólo $15 del techo de la banda

El dólar oficial inició la primera semana de noviembre al alza, luego de un retroceso menor al esperado la semana pasada, tras el triunfo electoral del oficialismo. En paralelo, subieron los futuros, ya que el mercado sigue sin creer demasiado en la continuidad del esquema de bandas.

