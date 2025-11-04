Quién es Michael "Micha" Carballo, el detenido por el brutal choque en José C. Paz que mató a un matrimonio







Conducía una Amarok V6 cuando embistió un Renault 12 y mató a un matrimonio. Se investiga si circulaba a más de 160 km/h. En redes, mostraba una vida de lujos.

Michael "Micha" Carballo, fue detenido luego del fatal accidente en José C. Paz.

Michael “Micha” Carballo, de 23 años, fue identificado como el conductor de la Volkswagen Amarok V6 que, la noche del viernes, impactó de lleno contra un Renault 12 en la Ruta 197, a la altura de José C. Paz. A raíz del choque, murió una pareja (Renzo Benítez (37) y su esposa, Eliana Ramírez (31), dejando a sus tres hijos internados, uno de ellos en estado crítico.

Carballo fue detenido poco después del siniestro, sin sufrir heridas de gravedad. El test de alcoholemia realizado en el lugar habría arrojado 3,01 gramos de alcohol en sangre, una cifra que superaría ampliamente el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la Ley de Alcohol Cero.

José c. Paz choque X: @mauroszeta La fiscalía N.º 4 de San Martín, a cargo de Ana De Leo, investiga además si el joven conducía a una velocidad excesiva. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que, de acuerdo con testigos y registros fílmicos, “el responsable del hecho circulaba a 160 km/h, situación que agravó las consecuencias”. Por ese motivo, el organismo solicitó la suspensión preventiva de su licencia de conducir.

Carballo está imputado por “homicidio culposo agravado por la conducción de vehículos automotores y por pluralidad de víctimas”, además de “lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor en concurso ideal”.

José c. Paz choque X: @mauroszeta Las versiones sobre el choque Mientras la investigación avanza, la defensa del joven sostiene que el Renault 12 cruzó con el semáforo en rojo. Videos aportados por su entorno mostrarían ese momento y fueron difundidos en redes sociales. “El Renault 12 se manda en rojo y sin luces, Michael Carballo no es asesino”, expresaron usuarios en distintos comentarios.

Pese a esos argumentos, las pericias serán determinantes para esclarecer el hecho, especialmente frente al alto nivel de alcohol detectado en sangre y la velocidad estimada por la ANSV. Un perfil marcado por los lujos y la noche En sus redes sociales, Carballo muestra una vida de excesos y ostentación. En Instagram, donde cuenta con más de 11 mil seguidores, comparte fotos junto a autos, motos, cuatriciclos y camionetas. El viernes del accidente publicó su última historia: una foto arriba de la Amarok V6 negra con la que horas después protagonizaría la tragedia. El posteo, alusivo a Halloween, decía: “Dulce o yo?”. Noticia en desarollo.-