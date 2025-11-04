Firman acuerdo estratégico para reducir uso de plásticos y promover el consumo sustentable de agua







Grupo L y Agua Local buscan transformar la forma de consumir agua en los espacios de trabajo, con sistemas de purificación in situ y botellas reutilizables.

Según estimaciones globales, cada minuto se venden más de un millón de botellas plásticas en el mundo, y cerca de la mitad corresponde a agua embotellada.

En línea con su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos, Grupo L y Agua Local firmaron un acuerdo estratégico para impulsar una nueva forma de consumo de agua más sustentable en la Argentina. La alianza tiene como objetivo reducir el uso de plásticos descartables y minimizar la huella ambiental asociada al consumo de agua embotellada, incorporando tecnología de purificación, microfiltrado y remineralización in situ, con servicio en botellas de vidrio reutilizables.

Agua Local -empresa pionera en soluciones ecológicas de agua purificada- ofrece un sistema que elimina la necesidad de transporte, almacenamiento y desecho de envases plásticos, al tiempo que permite ofrecer agua fría o gasificada de forma inmediata. “Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Incorporar soluciones como Agua Local nos permite avanzar hacia operaciones más eficientes y responsables, cuidando los recursos y el entorno sin resignar calidad ni servicio”, destacó Sebastián Lusardi, director ejecutivo de Grupo L.

El grupo, de capitales 100% nacionales, presta servicios generales con foco en alimentación en 15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, donde diariamente sirve más de un millón de comidas. En ese contexto, la provisión de agua segura y sostenible es un componente clave dentro de su política ambiental, que promueve prácticas de triple impacto: social, económico y ambiental.

De ese volumen, una parte se recicla, pero más de 170 toneladas de plástico por cada 10 minutos terminan en ríos y océanos.

Frente a ese escenario, la solución de Agua Local busca transformar el paradigma del consumo corporativo e institucional, ofreciendo una alternativa más limpia, práctica y circular.

La implementación de esta tecnología permite reducir costos operativos, eliminar el manejo de stock y mejorar la eficiencia logística, además de generar entornos de trabajo más saludables y coherentes con los valores ambientales de las empresas. El acuerdo refuerza la estrategia de sostenibilidad de Grupo L, que incluye iniciativas de eficiencia energética, gestión de residuos, reducción de emisiones y optimización de recursos. Asimismo, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, especialmente los vinculados al consumo responsable, la acción por el clima y la protección de los ecosistemas naturales. Con esta alianza, Grupo L y Agua Local consolidan su liderazgo en materia de innovación y sustentabilidad, demostrando que es posible combinar eficiencia operativa, cuidado ambiental y bienestar social en un mismo modelo de gestión.

