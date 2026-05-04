El proveedor industrial minero, Matías Baglietto contrapuso el interés que existe en el sector con algunas trabas impositivas durante su paso por el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, moderado por el periodista de Energy Report, Sebastián D. Penelli.
Matías Baglietto: "Mientras la política argentina no discuta la cuestión impositiva, va a ser muy difícil competir"
El proveedor industrial minero contrapuso el interés en el sector con algunas dificultades al participar del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.
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Al respecto, Baglietto indicó que “hoy el minerómetro está a full después de mucho tiempo, generando un interés que generalmente no había, con todas las provincias y las cámaras tratando de posicionarse dentro de la cadena de valor para poder venderle a un sector que viene para crecer”.
Por eso, analizó: “Como argentinos tenemos que saber aprovechar e insertarnos dentro de la cadena de valor para participar en la mayor parte del proceso productivo. Las empresas se tienen que animar. Las que hacen tecnología para el agro se tienen que animar a transformar su proceso o agregar una línea para venderle a la minería. Es la forma de aprovechar las inversiones que van a venir".
Si bien admitió que "venimos de un año anterior un poco más estancado y complicado", comparó: "Si bien tenemos récord de exportaciones, los yacimientos van languideciendo y cada vez producen un poquito menos. Lo que estamos viendo este año es movimiento genuino y nuevo. Tenemos el litio que volvió a un precio donde producirlo es rentable y han vuelto inversiones a la Patagonia. También tenemos la gran expectativa del cobre".
Impuestos y competitividad
Posteriormente, Baglietto apuntó a la carga impositiva y las desventajas competitivas. “Como industrial, producimos bienes transables. El que va al restaurante no va en Paraguay, pero el que compra un bien lo puede hacer. Y en Argentina tenemos una matriz impositiva complicada”, comenzó su punto.
En ese sentido, admitió que “es imposible competir con China, con volúmenes y estándares distintos”, pero aclaró: “Sí estamos dispuestos a competir con Occidente, sea Brasil, Chile, Estados Unidos o Europa, porque tienen culturas de negocio más parecidas”.
A esa ecuación sumó que “Chile tiene tres impuestos y Brasil hace poco disminuyó los estaduales y tiene un IVA adicional que no afecta a toda la cadena de valor”, por lo que advirtió: “Mientras la política argentina no discuta este tema, sea Nación con Impuesto al Cheque o las provincias con Ingresos Brutos, que se aplica a toda la cadena de valor y agregamos 10 o 15 puntos, va a ser muy difícil competir”.
El desarrollo de la minería
Finalmente, Baglietto se definió como “un fiel creyente de que no podemos no desarrollar la minería” y apuntó: “Nos hemos perdido una pata durante 50 años. Hubo intentos e inversiones, pero no al nivel que tienen Brasil, Perú y Chile por nombrar países de Sudamérica”.
“No nos podemos dar más el lujo y hemos llegado a un punto en el que necesitamos a todos los sectores con las chimeneas prendidas. Hay que tener claro que hoy las condiciones están dadas, pero no solo porque el sector ha hecho un gran trabajo y tiene las leyes, sino porque hay un contexto internacional favorable”, apuntó y concluyó: “Creo que la ventana de oportunidad es única. Lo tenemos que desarrollar y con la actividad funcionando pelear por la integración y por acomodar un poco más el tema de los proveedores dentro del país”.
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