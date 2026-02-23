Alejandro Mancuso: "Le podemos competir a Canadá en tipo de producto"

El secretario de CAINCCA, Alejandro Ángel Mancuso, analizó el debate sobre la rentabilidad en el sector al participar de CannaB2B, evento inaugural de Ámbito Debate.

El secretario de CAINCCA , Alejandro Ángel Mancuso , se refirió al impacto de la industria del cannabis en las economías regionales al participar del tercer panel de CannaB2B , el evento inaugural del año de Ámbito Debate , en conjunto con El Planteo .

Durante el ciclo, que contó con público y la moderación del investigador de Savio Economics , Nicolás José Rodríguez , Mancuso sostuvo que “hay una necesidad muy grande de conformar un sector que pueda impulsar las políticas públicas para desarrollar un sector grande y pujante como merece ser”.

El también fundador de Botanicanns puso en valor el potencial argentino. “ Seguro tenemos la capacidad para empujar esa rentabilidad a costos competitivos, con la extensión de campo y conocimiento. Le podemos competir a Canadá en tipo de producto ”, resaltó.

A la par, planteó reparos sobre si avanzar en esa dirección: “La pregunta es si para el desarrollo inicial de esa industria no es más conveniente empezar por un mercado interno ”.

Y contrapuso que “muchos países de Europa para poder ingresar te exigen una certificación que te conviertan tu materia por certificado de la Unión Europea y, si lo lográs exportar, tenés que pasar por Suiza o Portugal donde te hacen el washing y tiene un costo sobre el producto”.

“El primer riesgo es que pase los niveles microbiológicos, que ahora se flexibilizaron un poquito. Después tenés que lograr que tenga el producto tenga la cantidad de cannabinoides que te exigió tu comprador. Ahí secan más la flor y de ahí lo llevan a droguería o farmacia. Es una cadena que se va cargando, porque son muy pocos los que pueden ingresar con un producto directamente desde Latinoamérica a una farmacia”, observó sobre las complejidades de este camino.

El cannabis como dinamizador de la economía

Sobre la llegada a la industria, Mancuso explicó: “Estamos los que metemos la mano en la tierra y arrancamos así. Atrás generamos un montón de trabajo cuando fuimos a comprar luces, mesas, un invernadero, montamos un laboratorio o cuando hay que formar la mano de obra, porque te tenés que empezar a aggiornar y aprender conocimientos específicos de procesos”.

“Tuvimos el proceso de certificación GACP y fue una capacitación específica, desde lavarte las manos hasta cómo descartar el material. Eso forma hacia donde va el modelo de negocio, pero… ¿Es realmente necesario? Es un debate”, planteó.

Y argumentó: “¿Mi flor va a un paciente o a un laboratorio? Si es paciente, hay que tener un cuidado mucho más exhaustivo. Si va a un laboratorio que va a hacer un aceite o manufacturar, no tiene que tener pesticidas ni metales pesados, pero es un debate si yo necesito un laboratorio habilitado por Anmat, porque eso va a definir quién se va a insertar y si ingresa o no una pyme”.

El debate a futuro

Al respecto, Mancuso recordó que al ingresar a este mundo avanzó con “inversiones con un riesgo y una inseguridad jurídica altísima, porque en ese momento no había ley”, mientras marcó los límites actuales: “Hay ONGs que se están metiendo, pero ¿cómo recuperás la plata sin fines de lucro?”.

“La segunda ley te da un artículo específico para que sociedades civiles se puedan convertir a un modelo comercial. Entonces tenemos que ver qué tipo de modelo generar y qué actores queremos que entren, ese es el debate”, razonó y graficó: “La realidad del sector habla de que tenés 2.000 asociaciones civiles esperando que las aprueben, 600 criadores inscriptos en el Inase y el Legislativo creó dos leyes que están reglamentadas. Es el Ejecutivo el que debe actuar”.