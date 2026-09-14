Alejandro Nicolini: "Es fundamental la planificación a mediano plazo y tener reglas claras"

El gerente general del Grupo Antelo reforzó la visión sobre la previsibilidad en Argentina durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El gerente general del Grupo Antelo , Alejandro Nicolini , analizó el comportamiento del mercado automotor y puso el foco en la necesidad de reglas claras de juego durante su paso por el segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad .

En el evento, moderado por el redactor especializado en Información General y Autos de Ámbito, Leandro Gambetta , Nicolini brindó su mirada sobre el sector y afirmó que, si bien “cada mercado tiene su particularidad”, trazó un diagnóstico sobre la argentina: “ El eléctrico está un escalón por detrás de los híbridos, en gran parte vinculado con la posibilidad de carga y el hecho de que nuestro país es muy grande ”.

“ La participación del híbrido es de casi del 13% del mercado contra el 1% de eléctricos . El crecimiento es súper importante en muy corto plazo, pero, si vemos lo que pasa en otras latitudes, el eléctrico a la larga le termina comiendo parte de la participación al híbrido”, expresó.

En tanto, Nicolini consideró que “ la autonomía es clave en un país como Argentina ” y repasó que “la necesidad de infraestructura para vehículos eléctricos es fundamental en las distancias largas”. “Si te querés ir en temporada, no sirve que haya solo dos puntos de carga, debería haber diez como en el resto del mundo”, ejemplificó.

Y planteó que esto se replica en la cotidianeidad. “En la Ciudad de Buenos Aires también es muy acotado. Si vivís en un edificio, podés tener un enchufe en la cochera, pero el consorcio puede decirte que no. Quizás haya que bajar lineamientos para los próximos edificios en construcción, pero es fundamental que existan políticas nacionales”.

“Hoy los autos son computadoras con ruedas y actualizaciones constantes y automáticas. Esta evolución sorprendió porque fue muy a corto plazo”, destacó.

El cambio de perfil de los clientes

El gerente general del Grupo Antelo se hizo eco además de los cambios de comportamiento en los consumidores, hoy más informados. “Nosotros queremos a ese cliente que busca una compra inteligente”, resaltó.

En esa línea, resumió: “Nos gusta que mire costos, tecnologías, que se preocupe por el cuidado del medio ambiente y también que busque no pagar patente y tener un precio competitivo con respecto a uno a combustión”.

Cómo está Argentina en la comparación global

Nicolini diferenció la llegada de la tecnología de lo que ocurrió en los países centrales, como en China y Europa. “Se inició por el cuidado del medio ambiente, pero nosotros lo hicimos por una necesidad de incorporar tecnologías que en el mundo son prácticamente un commodity”, planteó.

Sobre la situación a nivel nacional, precisó: “Hoy estamos en el ramp up. La clave es cómo continúan estas políticas a mediano plazo, porque la estación de carga no va a estar en seis meses, sino que necesitan muchas cosas para llegar a un buen resultado lo antes posible”.

“La planificación a mediano plazo y tener reglas claras es algo fundamental, porque los tiempos en la industria automotriz son largos”, advirtió sobre posibilidades de mejora, aunque el referente de Grupo Antelo se mostró optimista: “Hoy las marcas nos están dando productos inmejorables y el usuario está tomando el producto”.

No obstante, ante la consulta sobre un país líder en electromovilidad, Nicolini consideró que “es un desafío que a diez años no va a suceder, salvo que las Stellantis empiecen a producir autos híbridos en la región”. “Hay un peso muy fuerte en vehículos a combustión. Veo difícil que más del 50% del mercado sean vehículos de nuevas energías en un corto plazo”, vaticinó.