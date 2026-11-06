Bitcoin se hunde más de 5% y vuelve a u$s76.000 tras el peor día de Wall Street desde la guerra arancelaria + Agregar ámbito en









El Nasdaq se desplomó ayer y anotó su peor rueda desde la pandemia. Las criptomonedas lo acompañaron con liquidaciones por más de u$s1.000 millones y los ETF de bitcoin acumulan retiros netos por u$s869,8 millones en la semana.

Bitcoin, en baja: la peor rueda de Wall Street desde 2025 impacta en las criptos. ChatGPT IA

Jornada de fuertes pérdidas en el mercado de las criptomonedas, arrastrado por el derrumbe de Wall Street, debido a que el mercado teme que el nuevo Congreso demócrata frene el desarrollo de la IA y ponga en duda la aprobación de la Ley Clarity en EEUU.

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Bitcoin (BTC) cede más de un 5% en las últimas 24 horas y vuelve a la zona de los u$s76.000, mientras que Ethereum (ETH) se hunde un 7% y lucha por sostener los u$s2.200. El resto de las altcoins registra caídas similares y, en algunos casos, superiores al 10%.

Según CoinGlass, en las últimas 24 horas se liquidaron posiciones en derivados cripto por más de u$s1.000 millones, en su mayoría apuestas alcistas. Se trata de la mayor liquidación masiva, al menos, desde el 28 y 29 de octubre, cuando Bitcoin cayó desde cerca de u$s82.000 hasta u$s76.000.

Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron el jueves salidas netas por u$s430,2 millones. Los mayores reembolsos correspondieron al FBTC de Fidelity (u$s199,9 millones) y al IBIT de BlackRock (u$s105 millones), según datos de SoSoValue.

Esos flujos revirtieron las entradas de u$s74,6 millones del miércoles y elevaron las retiradas netas acumuladas en la semana hasta el jueves a u$s869,8 millones.

Wall Street, en su peor sesión en más de un año Las bajas llegan luego de la peor rueda bursátil en EEUU desde el denominado "Día de la Liberación" de abril de 2025, cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció una batería de aranceles sobre decenas de países. Según los analistas, la ola vendedora se produjo mientras los inversores seguían evaluando las consecuencias de las elecciones legislativas de mitad de mandato del martes, que otorgaron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso y de varios gobiernos y legislaturas estatales. El resultado electoral también podría complicar el panorama regulatorio del sector de activos digitales, ya que los demócratas se han mostrado históricamente más reacios a cooperar con los republicanos para aprobar leyes cripto. Por lo tanto, todo apunta a que la Ley Clarity no será aprobada en este nuevo Congreso y a que el marco regulatorio vigente permanecerá prácticamente intacto hasta el próximo ciclo electoral.

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