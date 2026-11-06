Billeteras, fintechs y plataformas van por el negocio de los freelancers: por qué Argentina es un mercado clave

Son cada vez más las empresas del sector financiero, tanto tradicional como cripto, que incorporan stablecoins y métodos de pago transfronterizos con el objetivo de atraer a los trabajadores independientes. El alto nivel de desarrollo del ecosistema local y la tradición bimonetaria en Argentina pueden tener un papel fundamental.

Cripto y Freelancer: Argentina tiene un rol clave en el desarrollo de los pagos transfronterizos.

Argentina es el hub de empresas vinculadas a la tecnología blockchain más importante de la región, como así también el país latinoamericano con el mayor grado de adopción de criptomonedas, en particular stablecoins , producto de la larga tradición que tienen los ahorristas argentinos con el dólar . Se trata de dos factores poco comunes a nivel internacional y de un elemento diferencial que puede generar una ventaja comparativa para el ecosistema local , en un contexto en el que son cada vez más las billeteras digitales, fintechs y plataformas cripto a nivel global que buscan atraer a un tipo de trabajador históricamente esquivo: el freelancer .

Es un mercado cuyo peso a nivel mundial resulta difícil de estimar con precisión . El estudio más directo y abarcativo sobre el tema es “Working Without Borders” , realizado por el Banco Mundial en 2023. Estima que existen entre 154 y 435 millones de trabajadores online de plataformas (“online gig workers”) en el mundo, es decir, entre el 4,4% y el 12,5% de la fuerza laboral global .

Además, se trata de una tendencia que sigue creciendo . El Future Workforce Index de Upwork mostró que el 38% de los profesionales encuestados hizo trabajo freelance en 2026 , frente al 28% del año anterior.

Rafael Meruane, CEO y cofundador de la plataforma NotBank , afirmó a Ámbito que " buena parte de ese flujo todavía se cobra con herramientas de otra época : transferencias lentas, plataformas intermediarias que cobran por retirar y conversiones forzadas".

Desde su perspectiva, "lo que falta explotar no es tanto la cantidad de personas como la profundidad del servicio" . Señaló que actualmente la oferta se concentra "en el momento del cobro", cuando el desafío en este momento es "acompañar" el ciclo financiero del freelancer : "Recibir, ahorrar en moneda dura, generar rendimiento, pagar en el exterior y convertir a moneda local cuando lo necesita".

De manera complementaria, Mariquena Otermin, Brand Specialist de Bitwage by Paystand, afirmó a este medio que el público freelancer "es un mercado grande", el cual "está subatendido más que inexplorado". Subrayó que el trabajo remoto transfronterizo "ya es una realidad consolidada, pero buena parte de la infraestructura que lo sostiene se diseñó para un mundo de pagos locales".

Y ahondó: "Queda mucho por resolver en simplicidad, cumplimiento regulatorio, conversión de monedas e integración con la contabilidad de las empresas que contratan. El potencial no está solo en el trabajador individual, también en las compañías que pagan equipos distribuidos en varios países".

El CEO y fundador de la plataforma argentina de pagos transfronterizos Takenos, Lucas Posadas, llegó a una conclusión similar en diálogo con este medio. El mercado laboral "se está digitalizando y globalizando", por lo que son cada vez más las personas que "trabajan para clientes de otros países y necesitan que su dinero pueda moverse con la misma facilidad que su trabajo".

Por esa razón, al igual que Otermin, mencionó que "la oportunidad también abarca a las empresas, que necesitan cobrar a clientes", pagar a proveedores y gestionar equipos en distintos países.

El cambio de tendencia

Una de las últimas plataformas en desembarcar en el país fue Bitget Wallet, a principios de año. Con gran peso en Asia, decidió disputar el mercado local con un nuevo producto: una cuenta virtual para recibir pagos del exterior, tanto en euros como en dólares, apuntando justamente al público freelancer.

"La realidad es que Argentina es un mercado supercompetitivo, otros países de Latinoamérica recién ahora se están poniendo un poco más picantes en ese sentido", reconoció en diálogo con Ámbito Federico García Ferrando, Regional Growth Manager Argentina & Latam de Bitget Wallet.

Sin embargo, mencionó que "todavía se puede empujar y expandir un poco ese mercado". Enfatizó que los trabajadores remotos "cada vez son más", por lo que cree que "hay espacio para competir".

Consultado sobre por qué cree que hay cada vez más interés por ese grupo de usuarios, planteó que "ahora hay más soluciones" en comparación con hace unos años.

"El problema para los freelancers era cómo hacer para bajar el dinero, después poder usarlo y retirarlo. Estaba muy fraccionado en un montón de métodos: tenías que moverlo, perder un fee o bajarlo por una cueva. Pero después si lo querías invertir, lo tenías que pasar a pesos y ponerlo en una billetera virtual. Era un mundo de reglas más complejo", relató.

Por ese motivo, mencionó que uno de los objetivos de Bitget Wallet es "simplificar esa experiencia y que cripto quede más de fondo, como infraestructura".

Otermin mencionó que "durante años el debate sobre blockchain giró en torno al precio de los activos", mientras que la conversación actualmente pasa por la infraestructura, más precisamente, por "cómo mover valor entre países de forma rápida, trazable y a bajo costo", algo que las stablecoins y los rieles de pago basados en Bitcoin "permiten liquidar en minutos y con costos previsibles".

Y agregó: "Por eso las plataformas dejaron de pensar en el usuario cripto como nicho y empezaron a ver al trabajador remoto como un usuario de pagos que se beneficia de esta tecnología sin necesidad de ser experto en ella".

Se trata de algo que parece estar ocurriendo en varios lugares del mundo. Por ejemplo, García Ferrando mencionó que en Asia, durante el último tiempo, creció mucho la cantidad de usuarios de Bitget Wallet que usan métodos de pago dentro de la plataforma, superando a los usuarios que la utilizaban para hacer trading.

"Lo interesante es que también en Asia, que siempre está viviendo en el futuro en mi opinión, la cantidad de usuarios traders se dio vuelta y ahora es mayor la cantidad de usuarios que usan productos de pago. Asia era muy fuerte para el trading y ahora están haciendo más pagos, es decir, más 'real use case' con cripto que solo lo trader", narró.

Las stablecoins son fundamentales para el desarrollo de los pagos transfronterizos.

El rol de Argentina en ese cambio

El CEO de Takenos recordó que en Argentina muchas personas se encuentran pendientes del ritmo de la inflación, los cambios en el dólar y las formas de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos. "Haber nacido en ese contexto nos permitió conocer de cerca las dificultades de cobrar del exterior y desarrollar herramientas para conectar esos ingresos con el ahorro y los gastos cotidianos", enfatizó.

Sin embargo, Posadas afirmó que en la empresa observan "que esa inquietud se extiende por la región". Mencionó que en sus conversaciones con personas de Perú, Ecuador, Guatemala y Paraguay "aparece cada vez más interés por alternativas que complementen los servicios bancarios tradicionales y permitan administrar el dinero con mayor facilidad".

Y agregó: "Ese conocimiento del ecosistema argentino nos da experiencia para reconocer necesidades, aunque cada mercado tiene sus propias reglas y hábitos".

Otermin mencionó que el ecosistema argentino ofrece "una ventaja real", debido a que las "décadas de inestabilidad cambiaria formaron usuarios con una educación financiera práctica poco común". Y ejemplificó: "El argentino promedio entiende de cobertura, de brechas cambiarias y del valor de decidir el momento de conversión mucho antes de que esos conceptos lleguen a otros mercados".

Opinó que "ese aprendizaje se trasladó al ecosistema", por lo que existen desarrolladores, emprendedores y usuarios que adoptaron stablecoins y Bitcoin "como herramientas de uso diario, no como experimento". Esa situación convierte a Argentina "en un laboratorio natural para diseñar casos de uso que después escalan a la región".

Meruane llegó a una conclusión similar: "Argentina tiene algo que pocos mercados tienen: una población que hace décadas piensa su economía en dos monedas y entiende de forma intuitiva el diferencial cambiario, la cobertura o el momento conveniente para convertir", mencionó el CEO de NotBank.

En consecuencia, "eso hizo que el país adoptara antes y con más profundidad herramientas como las stablecoins".

Afirmó que "ese aprendizaje es exportable". Y cerró: "Lo que en Argentina nació como defensa frente a la inflación hoy es un caso de uso global, porque cualquier freelancer, en Colombia, en Perú o en Europa, quiere cobrar en una moneda estable y elegir cuándo convertir".