Caso $LIBRA: Casación habilitó una nueva revisión judicial y damnificados podrán insistir para ser querellantes

La Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a un recurso de queja presentado por tres personas que buscan ser reconocidos como querellantes en la causa por la presunta estafa con la criptomoneda promocionada por Javier Milei. La decisión permite que se revise el rechazo de las instancias anteriores. Hubo una disidencia del juez Guillermo Yacobucci.

La decisión representa un nuevo movimiento en el expediente que investiga la operatoria de $LIBRA.

La causa $LIBRA sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, habilitar el tratamiento de un recurso presentado por tres personas que buscan ser reconocidas como querellantes en la investigación por el escándalo de la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Vladislav Lapchenko, Sviatlana Krasutskaya y Martín Romeo, quienes habían solicitado intervenir en el expediente como parte acusadora, pero encontraron el rechazo del Juzgado Federal N° 8, decisión que luego fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Ahora, los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma votaron a favor de hacer lugar a la queja y conceder el recurso de casación. En cambio, Guillermo Yacobucci votó en disidencia y consideró que el planteo debía ser declarado inadmisible.

La resolución no reconoce todavía a Lapchenko, Krasutskaya y Romeo como querellantes ni modifica la decisión que les negó esa posibilidad. Lo que hace es habilitar la instancia de Casación para que se revise ese rechazo.

El primero en pronunciarse fue Slokar, quien consideró que los cuestionamientos de los recurrentes podían encuadrar dentro de las causales previstas para habilitar la revisión.

En su voto sostuvo que, dado que los agravios invocados "pudiendo constituir" algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, correspondía hacer lugar a la queja.

A su turno, Ledesma acompañó esa postura. La magistrada entendió que se había planteado una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de Casación.

"Adhiero a la solución propuesta, teniendo en consideración que se ha alegado cuestión federal suficiente para habilitar la instancia", expresó.

La posición contraria fue la de Yacobucci, quien manifestó su disidencia y consideró que correspondía declarar inadmisible el recurso, con costas. Finalmente, el tribunal resolvió por mayoría: "HACER LUGAR al recurso de queja deducido y CONCEDER el recurso de casación interpuesto".

Qué reclaman los damnificados

Los damnificados habían pedido ser tenidos como querellantes en la causa $LIBRA. Sin embargo, el juez Marcelo Martinez De Giorgi rechazó el planteo y sostuvo que no correspondía reconocerles esa condición, decisión que fue confirmada posteriormente por la Sala I de la Cámara Federal.

Con esta resolución, la discusión llegará ahora a Casación, que deberá analizar el recurso contra aquella decisión.

El reconocimiento como querellante es relevante porque permitiría a los damnificados intervenir formalmente en el proceso, impulsar medidas de prueba, formular planteos y recurrir determinadas decisiones judiciales, entre ellas el sobreseimiento dictado al presidente Javier Milei y los otros acusados.

La medida llega luego de la decisión del juez Marcelo Martinez De Giorgi. X

Para avanzar, Casación dispuso que se solicite el pase digital del legajo de apelación y ordenó que las actuaciones sean remitidas a la Oficina de Sorteos para la asignación de la correspondiente sala o integración.

La resolución no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Milei ni de los demás investigados, tampoco sobre la existencia de una estafa. El alcance de lo resuelto es procesal: habilita la revisión del rechazo a los dos pedidos de participación como querellantes.

La decisión representa un nuevo movimiento en el expediente que investiga la operatoria de $LIBRA, el activo digital que Milei promocionó en sus redes sociales y cuya cotización se desplomó después de un fuerte movimiento de compras y ventas.

Milei y los restantes acusados fueron sobreseídos a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Pero con la decisión de Casación se abre una ventana para los damnificados que aún tienen la esperanza de revertir la decisión.