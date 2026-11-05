Bitcoin sube y busca consolidarse arriba de u$s80.000: el mercado apuesta a una menor incertidumbre global

El mercado descuenta que la nueva mayoría podría presionar a Trump para buscar una salida diplomática de la guerra en Medio Oriente, aunque a largo plazo se diluye la perspectiva de una regulación cripto estable.

El mercado de las criptomonedas continúa en alza este jueves 5 de noviembre, en consonancia con los mercados tradicionales . Bitcoin (BTC) se mantiene por encima de los u$s80.000 tras avanzar un 2% en las últimas 24 horas, mientras que Ethereum (ETH) intenta consolidar los u$s2.400 antes de seguir su recorrido alcista. Buena parte de las altcoins acompaña con subas similares.

Los activos digitales siguen reponiéndose de la caída inicial que sufrieron tras la contundente victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato.

Julián Colombo, Director de Bitso para Sudamérica , planteó que los comicios "introducen un nuevo escenario político" en donde la administración de Donald Trump "enfrentará mayores dificultades para avanzar con su agenda legislativa durante los próximos dos años" .

Aunque se espera que la nueva mayoría demócrata promueva una regulación más estricta del sector, algunos analistas consideran que el poder de veto del presidente Donald Trump y los marcos ya impulsados por organismos como la SEC y la CFTC servirán de respaldo para la industria. Aun así, a largo plazo la perspectiva de una regulación más estable parece desdibujarse.

De todas maneras, Colombo comentó que "el mercado va a mirar las variables de siempre: el dato de empleo de este viernes, las señales de la Reserva Federal y el flujo de los fondos cotizados".

Guerra con Irán: la presión del Congreso, bajo la lupa

El rebote cripto sigue el pulso de las bolsas, ya que los inversores interpretan que la presión demócrata en el Congreso podría empujar a Estados Unidos a abandonar el conflicto con Irán.

Si bien las decisiones de política exterior corresponden a Trump, el Congreso puede dificultar la aprobación de partidas presupuestarias destinadas a prolongar la guerra, impulsar investigaciones sobre el conflicto y presionar al mandatario para que busque una salida diplomática.

Los precios del crudo, no obstante, siguen siendo volátiles ante la elevada incertidumbre. Trump aseguró que no habrá ataques contra Irán en los próximos días, pese a la ofensiva lanzada sobre la isla de Qeshm a comienzos de la semana y a las reiteradas amenazas del mandatario contra la República Islámica.