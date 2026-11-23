Cientos de establecimientos educativos recibieron correos electrónicos intimidatorios durante la mañana del lunes. Las autoridades investigan el origen de los mensajes y buscan determinar si existe algún peligro real.

Una nueva ola de amenazas de bomba contra establecimientos educativos encendió las alarmas en Europa . Durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, cientos de escuelas de Alemania y Dinamarca recibieron mensajes electrónicos que advertían sobre la supuesta presencia de explosivos en sus instalaciones.

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De acuerdo con información difundida por las autoridades alemanas, al menos 450 colegios fueron alcanzados por las intimidaciones en Alemania , mientras que la Policía danesa confirmó episodios similares en distintos centros educativos de su territorio.

Los correos, que presentaban contenidos prácticamente idénticos, aseguraban que se habían colocado artefactos explosivos dentro de los edificios y amenazaban con detonarlos. Según publicó el diario alemán Bild, uno de los mensajes llevaba como asunto “La muerte los espera” e incluía exigencias políticas y religiosas.

Pese a la gravedad de las advertencias, las fuerzas de seguridad señalaron que hasta el momento no encontraron elementos que permitan confirmar una amenaza concreta contra las instituciones afectadas.

La Policía de Friburgo pidió tranquilidad a la población y recomendó que cualquier establecimiento que recibiera comunicaciones sospechosas informara inmediatamente a las autoridades.

Investigan una nueva ola de intimidaciones en Europa

Las amenazas se extendieron por diferentes regiones de Alemania, entre ellas Turingia, Baja Sajonia y Renania-Palatinado. En ciudades como Erfurt, Jena, Nordhausen y Gotha, las autoridades recibieron denuncias de establecimientos educativos.

Desde la Policía de Turingia indicaron que, ante la ausencia de indicios de un peligro inmediato, recomendaron mantener las actividades escolares habituales. Los investigadores consideran que los responsables podrían estar intentando provocar temor y alterar el funcionamiento de las instituciones.

Las amenazas se extendieron por diferentes regiones de Alemania, entre ellas Turingia, Baja Sajonia y Renania-Palatinado. En ciudades como Erfurt, Jena, Nordhausen y Gotha, las autoridades recibieron denuncias de establecimientos educativos.

En Dinamarca también se iniciaron investigaciones por mensajes intimidatorios dirigidos a distintas escuelas. Las autoridades locales comunicaron que, por el momento, no existían motivos para considerar que los establecimientos estuvieran frente a un riesgo inminente.

El episodio se suma a una serie de falsas alarmas y ataques informáticos registrados recientemente en distintos países europeos. Durante la semana anterior, más de diez instituciones educativas de España fueron evacuadas después de recibir amenazas similares.

En Italia también se desplegaron operativos preventivos a comienzos de noviembre, luego de que miles de centros educativos fueran destinatarios de correos electrónicos intimidatorios.

La preocupación excede el ámbito escolar: en las últimas semanas también se reportaron incidentes que afectaron supermercados, bancos de sangre, sistemas de tráfico aéreo y medios de comunicación.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, las autoridades europeas mantienen la vigilancia y buscan establecer si existe alguna conexión entre los distintos episodios.