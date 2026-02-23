Ignacio Bruera: "Nos abrimos al capital privado para escalar y crecer, porque la demanda está"

El presidente de Cannava SE, Ignacio Bruera, manifestó su optimismo sobre el sector al exponer en CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El presidente de Cannava SE, Ignacio Bruera, analizó el potencial del cannabis a nivel de inversión y empleo.

El presidente de Cannava SE , Ignacio Bruera , analizó el potencial del cannabis al disertar en el tercer panel de CannaB2B , el evento inaugural del año de Ámbito Debate , realizado en conjunto con El Planteo .

En la charla, moderada por el investigador de Savio Economics , Nicolás José Rodríguez , Bruera expuso como caso testigo el desarrollo de Cannava, que comenzó en 2020 y atraviesa un proceso de abrirse a capital privado para escalar su producción.

“En 2020, empezamos con el proyecto de Cannava y formulamos el plan de negocios, que terminó siendo una realidad. Somos una sociedad del estado que se abre a capital privado, después de seis años de inversiones en compliance y regulaciones , que es lo más complicado para lograr confianza y trazabilidad”, destacó.

“El foco en las economías del NOA tiene que ver con la transformación productiva. El cannabis es un eje central para lo agrícola productivo , con tabaco y caña, de bajos salarios y poco impacto en capitalización. Cannabis era hacer un upgrade en tecnología y salarios , pero el privado no lo iba hacer de entrada porque el riesgo era muy alto. El Estado tuvo un rol clave y nacimos como sociedad del Estado y ahora nos abrimos como capital privado”, explicó sobre el proceso.

A la par, destacó a la actividad como un dinamizador laboral. “Cannava tiene entre 120 y 140 trabajadores y otros 100 en la cadena de valor, pero este impacto puede ser mayor porque este modelo es escalable y eso nos va a dar más puestos de trabajo y de más calidad ”, sostuvo y apuntó: “Esperamos que se replique en otras partes del país”.

La corriente exportadora y el proceso previo

Sobre la firma, consideró que la exportación “fue un devenir natural por la inversión hundida y los grises de la legislación nacional”, destacando que el mercado “está creciendo al 14% anual a nivel internacional, traccionado por Estados Unidos y Europa, con Alemania a la cabeza”.

“Es un sector extremadamente rentable, pero sí difícil ingresar por muchas regulaciones”, definió y señaló que “el mercado externo es inelástico, cualquier cosa que hagamos se va a colocar internacionalmente si tiene trazabilidad y confianza”.

Al repasar los orígenes de la firma, recordó que “fue un proceso de seis años para crear una oferta trazable con certificaciones, permisos y manuales, a prueba y error, con cosechas enteras que se perdieron como en 2023, más de 50 millones de dólares metidos en equipamiento específico, un laboratorio certificado por Anmat, capacitación de la gente y genética propia”.

“Estamos en todos lados del proceso y por eso es tan valorado internacionalmente, porque no pasa ni siquiera en Uruguay y Colombia. De hecho, Cannava está exportando más que esos dos países”, sacó pecho Bruera, mientras valoró que la empresa “hace un salteo en Alemania que nos permite colocar la producción directamente a los laboratorios” y redobló la apuesta: “Quiero trabajar en la marca, que diga hecho por Cannava Jujuy, sobre todo porque nuestro producto es orgánico, que casi no hay en el mundo”.

La apertura a privados y el plan de inversión

En una jornada que contó con espacio para preguntas del público, Bruera fue consultado por el cambio en la composición y aclaró que “no es al estilo de privatización, Jujuy no va a retener el control de la empresa, pero sí cláusulas de mantener la visión”.

“Esto responde a la necesidad de escalar. Hicimos un esfuerzo enorme y muchos no pueden atravesar la barrera de entrada. Para que crezca más, necesitamos el capital privado y funcionará como impacto económico regional porque la demanda está, es cuestión de incrementar la oferta”, destacó.

En cuanto al plan de inversiones, precisó que se invertirán 4 millones de dólares “para estandarizar los invernaderos y ganar productividad con un ciclo más de producción anual y hasta duplicar la producción en 2027”, mientras planteó: “Si levantamos 15 millones, como sabemos que podemos hacer, ese número se multiplica por 3 o 4”.

Ante la consulta sobre una posible emisión de Obligaciones Negociables (ON), admitió: “Como economista lo veo como opción, pero no en este momento. Quizás con capital privado y más fortaleza financiera”.