José Piera: "Apuntamos a que las empresas puedan exportar, pero primero a solucionar las cuestiones de salud"

El presidente de la Cámara Salteña de Cannabis, se refirió a la situación de la industria en Salta durante su paso por CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El presidente de la Cámara Salteña de Cannabis, José Piera, aportó una mirada estratégica enfocada en cannabis medicinal.

El presidente de la Cámara Salteña de Cannabis , José Piera , puso el foco en la importancia de políticas públicas para impulsar al sector durante el tercer panel de CannaB2B , el evento inaugural de Ámbito Debate este año, en conjunto con El Planteo .

Durante el ciclo, moderado por el investigador de Savio Economics , Nicolás José Rodríguez , y con foco en el desarrollo productivo con impacto local, Piera destacó la experiencia de Salta, donde acompañó el proceso de ley provincial que fue sancionada y promulgada.

“ Tenemos la problemática con el tabaco, que es un cultivo que viene decreciendo. Y hay mucho interés en cuestiones de cáñamo y vemos la posibilidad del desarrollo de la industria local, que ya tiene a los distintos actores y toda la cadena armada”, resaltó, al mencionar que “ hay muchas fundaciones, varios proyectos I+D y profesionales médicos también ”.

“Planteamos un proyecto porque acá hay mucha economía el conocimiento por desarrollar en el cannabis y el gobierno nos va a abriendo las puertas . Nuestra ley viene a solucionar una parte del problema, con un control estatal descentralizado en los actores”, destacó.

A eso le sumó la capacitación. “Hay un proyecto para capacitación de mano de obra técnica para, al margen de contar con una diplomatura en cannabis, generar títulos intermedios desde una universidad provincial”, valoró.

En ese sentido, consideró que aportaría al dinamismo del sector: “Cuando uno empieza a generar la economía, se generan necesidades de personas que conozcan el proceso”.

Jose Piera VIDEO

La complejidad para captar inversiones

Acerca de la posibilidad de captar inversiones, resumió: “Contamos con dos proyectos I+D que intentó desarrollar la cooperativa de tabacaleros, que tiene poder de lobby, pero no ha podido porque es complejo desarrollar industria o negocios en cannabis”.

“Al margen de la inyección de capital, que es mucha, está el hecho jurídico de poder ir llevando adelante las etapas. Entre todos los actores hay mucha inversión, pero lleva mucho tiempo adaptarse y conocer la reglamentación que te toca cumplir”, planteó y graficó: “Decís vamos por Anmat. Después sale Ariccame y vamos por ventanilla única. No te salen las licencias y tenés que volver a Anmat, Eso vuelve complejo la inversión”.

De todos modos, sobre la mirada estratégica de la provincia, aclaró: “Tenemos claro para dónde vamos. Apuntamos a que las empresas puedan exportar, pero primero estamos solucionando las cuestiones de salud interna de la provincia, con mucha gente que necesita acceder al cannabis”.