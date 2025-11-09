El cannabis al volante y la peligrosa "ilusión de control" del auto, un riesgo que crece según los especialistas







Un informe global alerta que tras consumir cannabis el riesgo de accidentes se multiplica por 2,5 y muchos conductores sobreestiman su capacidad de manejo.

Tras consumir cannabis, el riesgo de accidente se multiplica por 2,5, alerta DEKRA.

Cada año, los accidentes de tránsito causan aproximadamente 1,2 millones de muertes en el mundo, y pese a los avances en tecnología y campañas de prevención, los riesgos persisten. El Road Safety Report 2025 de DEKRA advierte que el consumo de cannabis incrementa significativamente la probabilidad de siniestros, generando una falsa sensación de control entre los conductores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio subraya que la despenalización de la marihuana no elimina sus efectos psicoactivos sobre el sistema nervioso. Tras consumir marihuana, los conductores pueden experimentar tiempos de reacción más largos, movimientos de volante bruscos y dificultades para mantener la trayectoria, aumentando así el riesgo de accidentes.

manejar.jpg Tras consumir cannabis, el riesgo de accidente se multiplica por 2,5, alerta DEKRA. Freepik. Según DEKRA, el peligro de siniestro se multiplica por 2,5, y si se combina con alcohol, el riesgo crece aún más. Los investigadores recuerdan que cerca del 90% de los accidentes en rutas son causados por errores humanos, lo que hace que cualquier alteración en la capacidad de conducción sea crítica.

La ilusión de control al volante Uno de los hallazgos más preocupantes es la tendencia de los usuarios a sobreestimar su capacidad de conducción. El informe explica que, tras consumir THC, muchos conductores desconocen la cantidad ingerida y no pueden evaluar con precisión cómo afectará su rendimiento.

Esta “ilusión de control” contribuye al aumento de infracciones y accidentes relacionados con la marihuana. Las sociedades alemanas de Psicología y Medicina del Tránsito recomiendan no conducir durante al menos 12 horas tras el consumo, y extender el tiempo a 24 horas o más en casos de consumo frecuente o elevado.

Manejar Aunque pocos desarrollan dependencia, el cannabis sigue siendo un factor de riesgo crítico en la conducción. Impactos de la legalización DEKRA también revisó la legalización parcial del cannabis en distintos países. Por ejemplo, en Colorado, Estados Unidos, desde la legalización recreativa en 2013, las muertes en accidentes con conductores positivos en marihuana aumentaron un 138% en 2020, mientras que las fatalidades generales crecieron solo un 29%. El informe advierte que el cannabis legal suele tener concentraciones más altas de THC y un uso creciente de cannabinoides sintéticos, reforzando los riesgos viales. El Road Safety Report 2025 concluye que, aunque solo una minoría desarrolla dependencia que comprometa su conducción, el cannabis representa un factor de riesgo relevante. DEKRA recomienda campañas de prevención, control de calidad de productos y mayor conciencia pública sobre los efectos del THC en la seguridad vial.