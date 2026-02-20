El refuerzo de ANSES en marzo 2026 para quienes cobran AUH y SUAF

El organismo paga en marzo la ayuda escolar: qué tenés que saber para cobrarla sin problemas.

La Ayuda Escolar Anual se acredita una vez al año y requiere tener validada la escolaridad del menor.

En marzo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el pago de la Ayuda Escolar Anual , un refuerzo económico clave para las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el sistema SUAF. Este beneficio tiene como objetivo acompañar el inicio del ciclo lectivo y ayudar a cubrir gastos esenciales como útiles, guardapolvos y materiales escolares.

A diferencia de otros bonos extraordinarios, este pago forma parte del calendario habitual de prestaciones y, en muchos casos, se acredita automáticamente junto con la asignación mensual. Sin embargo, esto depende de que los datos del beneficiario estén actualizados y de que se haya presentado correctamente el certificado de escolaridad del menor.

La Ayuda Escolar Anual está destinada a titulares de AUH y a trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares a través del SUAF. Para acceder, es obligatorio acreditar que los hijos en edad escolar asisten regularmente a una institución educativa reconocida. Este requisito es central para habilitar el cobro del refuerzo.

El beneficio alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En el caso de las asignaciones familiares (SUAF), además, se deben respetar los topes de ingresos del grupo familiar, ya que superar esos límites puede dejar afuera del cobro incluso si se cumplen los demás requisitos.

Uno de los motivos más frecuentes de exclusión es no haber presentado el certificado de escolaridad en tiempo y forma . Sin este documento, ANSES no puede verificar la condición de alumno regular, lo que impide la liquidación del beneficio, incluso para quienes ya cobran AUH o SUAF.

También pueden quedar excluidos quienes tengan datos desactualizados en el sistema, inconsistencias en la información familiar o superen los límites de ingresos en el caso del SUAF. Estos factores son determinantes al momento de la liquidación automática del pago.

Uno de los filtros más importantes es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Para 2026 los límites son:

Tope máximo del grupo familiar: $5.292.758 brutos.

Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos.

Incluso cuando se cumplen todos los demás requisitos, si se supera alguno de estos montos, el beneficio se pierde automáticamente.

El organismo recomienda ingresar a Mi ANSES, revisar que toda la información esté correcta y realizar los trámites con anticipación. De esta manera, se evita perder un ingreso importante en un momento clave del año, como lo es el inicio de clases.