Tristeza en Hollywood: murió Eric Dane, reconocido actor de "Grey's Anatomy" + Seguir en









La familia de Dane anunció su fallecimiento el jueves, después de que el actor revelara su diagnóstico de ELA en abril pasado.

Eric Dane falleció a sus 53 años.

Hollywood vive horas de conmoción tras la pérdida del actor Eric Dane, quien murió este jueves a los 53 años tras una intensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según reportó el portal TMZ, el deceso se produjo en un centro médico de Los Ángeles, California, donde el intérprete estuvo acompañado por su círculo más íntimo hasta el último momento.

La familia de Dane anunció su fallecimiento el jueves, después de que el actor revelara su diagnóstico de ELA en abril pasado.

El comunicado de la familia de Eric Dane, tras la muerte del actor "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", declararon en un comunicado. "Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

La familia continuó: “A lo largo de su trayectoria con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”.

Dane, cuya carrera quedó marcada por su icónico papel del Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y su potente interpretación de Cal Jacobs en Euphoria, había hecho público su diagnóstico en abril del año pasado. En aquel entonces, relató el complejo proceso médico que atravesó antes de recibir la confirmación por parte de un neurólogo. Su lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa conmovió a sus seguidores, quienes destacaron su entereza durante los últimos meses de tratamiento.