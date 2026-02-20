Qué artículo se cambió de la reforma laboral y por qué debe regresar al Senado

El proyecto impulsado por el Gobierno fue aprobado con 135 votos afirmativos en la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley de reforma laboral tuvo que modificar un artículo para ser aprobado.

La Cámara de Diputados dio media sanción en general a la reforma laboral con 135 votos afirmativos frente a 115 negativos , luego de que el oficialismo aceptara retirar el polémico artículo 44 , vinculado al régimen de licencias médicas .

La oposición intentó frenar distintos capítulos del proyecto y propuso modificaciones puntuales , pero el miembro informante, Lisandro Almirón , rechazó cada una de esas iniciativas durante la votación en particular , que se realizó de manera nominal sobre los 26 capítulos que integran la norma.

Con los cambios introducidos, el texto deberá regresar al Senado para que la Cámara alta analice las modificaciones. En el oficialismo estimaron que, si el trámite legislativo avanza sin nuevos sobresaltos , la ley podría quedar sancionada el viernes de la próxima semana.

El punto que generó mayor controversia fue el artículo 44, que proponía alterar el esquema de pago durante las ausencias por enfermedad o accidente no vinculados a la actividad laboral.

El texto aprobado inicialmente por el Senado indicaba que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del salario durante 3 meses si no tenía personas a cargo, o durante 6 meses si sí las tenía.

Además, si la imposibilidad de trabajar no derivaba de una conducta voluntaria y riesgosa, el empleado cobraría el 75% del sueldo en los mismos plazos.

El proyecto también establecía la obligación de presentar un certificado médico emitido por un profesional habilitado, con diagnóstico, tratamiento y días de reposo.

A su vez, disponía que el trabajador debía someterse al control del médico designado por el empleador y, ante discrepancias, recurrir a una junta médica en una institución oficial o a dictámenes de entidades públicas o privadas de reconocida trayectoria.

Qué dice la legislación vigente

Actualmente, las licencias por enfermedad están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 208 fija que cada accidente o enfermedad inculpable que impida prestar servicios no afecta el derecho a percibir la remuneración durante:

3 meses si la antigüedad es menor a 5 años .

6 meses si la antigüedad supera los 5 años.

Cuando el trabajador tiene carga de familia, esos plazos se extienden a 6 y 12 meses, respectivamente.

La normativa vigente garantiza el cobro del 100% del salario durante ese período, incluyendo los aumentos que correspondan a la categoría mientras dure la licencia. En contraste, el artículo cuestionado introducía una reducción al 50% o al 75%, según el caso.

Las críticas y la marcha atrás del oficialismo

La iniciativa abrió un fuerte debate en el Congreso y desató el rechazo de sindicatos y bloques opositores, que consideraron que el cambio implicaba un recorte de derechos laborales.

El artículo 44 modifica las licencias por enfermedad.

En ese contexto, la CGT convocó a un paro general con adhesión de gremios del transporte en señal de protesta contra la reforma.

Desde el oficialismo admitieron fallas en la redacción del artículo. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que el Gobierno cometió “un error” al no distinguir entre enfermedades severas y no severas y anticipó que el punto sería corregido en Diputados.

Bullrich sostuvo que la intención fue combatir el uso indebido de licencias médicas y mencionó la existencia de “mafias” de certificados. Según explicó, el objetivo fue mantener el 100% del salario en casos de enfermedades graves, con mayores controles, y diferenciar esas situaciones de accidentes no relacionados con el trabajo.

Finalmente, durante el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, confirmó la eliminación del artículo sobre licencias médicas del dictamen. Esa modificación obligará a que el proyecto vuelva al Senado, lo que podría demorar su sanción definitiva.