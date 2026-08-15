La faceta de Giuliano Simeone lejos del fútbol: el negocio millonario en el que puso su fortuna + Agregar ámbito en









El Cholito, a muy corta edad, empieza a mostrar signos de lo que será su vida fuera de los campos de juego y ya invierte en un llamativo rubro.

La figura de la Albiceleste comienza a planificar su vida fuera del fútbol. Instagram de Giuliano Simeone

Las figuras del fútbol mundial suelen aprovechar sus grandes salarios para realizar distintas inversiones, aunque es raro ver esta faceta en una etapa tan temprana y suele aparecer a edades más avanzadas. Pero Giuliano Simeone sorprendió a todos con su incursión en este terreno.

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El delantero del Atlético Madrid y la Selección Argentina decidió adentrarse en el mundo de los negocios inmobiliarios con una operación bastante llamativa. Lejos de apostar por algo ya consolidado, asumió riesgos con una compra que dio que hablar tanto en España como en sus tierras natales debido a la ambición de este curioso proyecto.

El hijo del Cholo fue parte del plantel subcampeón de Argentina en la Copa del Mundo. Instagram de Giuliano Simeone Cuánto invirtió Simeone en su nuevo negocio inmobiliario La estrella del Atleti empezó a mostrar signos de lo que será su vida fuera del fútbol y eligió este rubro para realizar su primera gran operación. El paso inicial fue generar una sociedad administrada por él junto a su tía y representante, Natalia Simeone.

Mediante Indio 2022 SL, pagó u$s2,3 millones por un edificio en Tetuán, un barrio con una fuerte transformación en los últimos años debido a su cercanía con el distrito financiero de Madrid. La llegada de distintos inversores llamó la atención del jugador, quien advirtió allí una gran oportunidad.

A diferencia de figuras del fútbol como Pep Guardiola, Sergio Ramos o Sergio Busquets, con inversiones en zonas como El Viso o Retiro, el argentino apostó por un lugar en pleno desarrollo urbano. Si bien se desconoce cuál será el destino del edificio, lo más probable es que a futuro realice las refacciones correspondientes para luego arrendar los distintos departamentos.

El jugador terminó sus vacaciones y regresó a la actividad tras su participación en el Mundial 2026. Instagram de Giuliano Simeone Cómo es el edificio que compró Giuliano Simeone en Madrid El edificio que compró Giuliano Simeone está en Berruguete, dentro del distrito de Tetuán, y cuenta con cerca de 400 metros cuadrados. La construcción data de 1952 y actualmente se distribuye entre una planta baja, un desván y un espacio descubierto en la parte trasera, además de tener un pequeño garaje. Sobre esa estructura se hará una reforma integral destinada a cambiar por completo su aspecto y distribución. El proyecto prevé una planta baja y dos pisos superiores, con alrededor de 140 metros cuadrados en cada nivel, lo que llevará al inmueble a contar con tres plantas una vez terminadas las obras. También se contemplan dos construcciones que, en conjunto, ocuparán unos 70 metros cuadrados, mientras parte del terreno quedará libre para un patio. Así, la intervención no se limitará a renovar el edificio existente, sino que modificará buena parte de su organización.

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