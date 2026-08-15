Rosario Central respondió a la denuncia por racismo del arquero de Corinthians tras el partido por Copa Libertadores

El club rosarino repudió los hechos, pero denunció provocaciones de la hinchada brasileña. También afirmó que se pondrá a disposición de la CONMEBOL.

Rosario Central difundió un comunicado después de la grave denuncia realizada por Hugo Souza , arquero de Corinthians , quien aseguró que recibió insultos racistas desde las tribunas del Gigante de Arroyito durante el empate sin goles por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores .

La acusación del futbolista brasileño provocó la activación del protocolo antirracista durante el encuentro y posteriormente generó pronunciamientos de ambos clubes. Corinthians reclamó una actuación contundente de las autoridades, mientras que la institución rosarina repudió cualquier episodio discriminatorio, pero cuestionó las circunstancias de la denuncia.

“Rosario Central vuelve a repudiar enfáticamente todo hecho de racismo , discriminación y provocación en el marco de un partido de fútbol”, expresó el Canalla al comienzo del comunicado publicado este viernes.

La entidad rosarina sostuvo que durante el partido disputado el jueves 13 de agosto también se produjeron comportamientos ofensivos desde el sector visitante. “Hinchas del equipo visitante protagonizaron actos que, a nuestro juicio, resultan racistas, discriminatorios y provocadores hacia los jugadores de Central y hacia nuestra parcialidad, hechos que ocurrieron durante la disputa del partido y también una vez finalizado”, afirmó.

En particular, Central apuntó contra dos situaciones: “En este sentido, cabe referirse a la ya repetida exhibición de billetes de moneda nacional , que configura una clara ofensa y burla hacia nuestro país; a ello se sumó la exhibición de una camiseta española, en otro acto de provocación hacia nuestro público”.

La referencia a la camiseta de España estuvo vinculada con la reciente final del Mundial, en la que la Selección argentina perdió por 1-0.

“Estos hechos resultan inadmisibles y de una gravedad que no debemos naturalizar”, manifestó el club, que anticipó que entregará elementos a la CONMEBOL para respaldar su planteo.

“Nuestro club cuenta con pruebas que pondrá a disposición de la CONMEBOL para que intervenga ante estos reiterados actos, que consideramos claramente provocadores y discriminatorios, y que lamentablemente se reiteran cada vez que nos toca enfrentar a algunos equipos brasileños”, agregó.

El pedido de Rosario Central a la CONMEBOL

La institución también reclamó que el organismo sudamericano investigue la denuncia formulada por Souza durante el partido. “En el mismo sentido, solicitaremos a la CONMEBOL que investigue y le requiera al árbitro del encuentro las pruebas que respalden, de forma irrefutable, los supuestos insultos y actos racistas que el arquero de Corinthians denunció de forma unilateral durante el partido”.

El episodio ocurrió a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando el arquero brasileño alertó al árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien interrumpió momentáneamente el encuentro.

Central hizo especial énfasis en las circunstancias en las que se produjo el reclamo: “Respecto de ello, cabe referir al contexto en el que el citado jugador formuló su denuncia: La misma ocurrió justo cuando su equipo había quedado con diez jugadores a raíz de una expulsión, y en el momento en que Central estaba atacando, empujado por su público”.

El club rosarino incluso advirtió sobre una eventual utilización de acusaciones de discriminación con fines deportivos. “La discriminación es un tema demasiado serio como para ser utilizado como una argucia al servicio de la conveniencia deportiva, y estamos dispuestos a denunciar a quienes pretendan valerse de ella con ese fin”.

“Con relación a este hecho denunciado no hemos hallado aún ninguna imagen de actos de esa naturaleza en el lugar de la cancha en el que se encontraba el arquero del cuando formuló la denuncia”, aseguró.

Qué dijo Hugo Souza tras el partido

El arquero de Corinthians aseguró que los insultos comenzaron durante el calentamiento y continuaron a lo largo del encuentro. En zona mixta profundizó su denuncia ante los medios de comunicación.

Rosario Central igualó 0 a 0 ante Corinthians. Archivo

“No sé qué les pasa por la cabeza. No sé si creen que son más que nosotros, que son más humanos que nosotros, que son mejores que nosotros, pero espero que algún día esto cambie de verdad y que puedan hacer examen de conciencia y comprender que no son mejores que nadie. Todo el mundo está luchando por lo que quiere, por lo que sueña. Y ellos están celebrando a lo grande por su equipo. Cuando vayan a Brasil, nuestra afición seguro que montará una fiesta aún mejor, pero eso no va a pasa”, declaró, según la edición brasileña de ESPN.

Souza sostuvo que otras personas cercanas al arco también escucharon los agravios: “Cada vez que jugamos aquí pasa esto. No solo yo lo oí, lo oyeron todos los que estaban cerca del arco. Ocurrió desde el inicio del partido; ya durante el calentamiento estaba pasando”.

A su vez, desligó de responsabilidades a los futbolistas de Rosario Central y reveló que algunos de ellos se acercaron después de lo ocurrido: “Los jugadores incluso me pidieron perdón por la actitud de la afición”.

Central abrió una investigación interna

Más allá de los cuestionamientos a la denuncia, Rosario Central confirmó que inició una investigación interna para determinar si existió algún episodio de violencia o discriminación durante el encuentro.

“Sin perjuicio de lo expuesto, Rosario Central se encuentra realizando una investigación interna sobre cualquier hecho de violencia o discriminación que pudiera haber ocurrido en ocasión del referido partido. Si en el marco de esa revisión apareciera algún hincha de Rosario Central involucrado en una conducta pasible de sanción, el club será implacable en la aplicación de las medidas que correspondan. Rosario Central destina toda clase de recursos a desactivar y desalentar cualquier forma de discriminación dentro de nuestra institución, y lo hacemos no por obligación sino por convicción. En ese camino vamos a seguir, redoblando esfuerzos para continuar en la construcción de un club que defiende esos valores”.

Finalmente, la institución expresó su preocupación por lo que consideró una conducta que se repite en enfrentamientos internacionales: “Por último, no podemos dejar de resaltar nuestra preocupación respecto de un patrón que se repite y que consideramos debemos reflejar, respecto a la impunidad de parte de ciertos clubes en la búsqueda de obtener una ventaja deportiva a través de la amenaza permanente de denunciar y amedrentar al rival de turno”.