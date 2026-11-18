A 14 años del debut cinematográfico de la saga y 3 años después de "Balada de pájaros cantores y serpientes", la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins regresa a la pantalla grande.

Los juegos del hambre vuelven al cine, ahora en forma de precuela (una vez más). El filme llega a las salas comerciales —con estreno en la Argentina este jueves 19 de noviembre— a catorce años del estreno de la primera película de la saga y a tres años del lanzamiento de "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes" .

En una industria cinematográfica que busca refugio constante en las propiedades intelectuales probadas, el retorno a Panem funciona como una garantía de convocatoria, aunque también reabre el debate sobre cuánto margen creativo queda dentro de un universo que ya expuso sus cartas principales.

Con una duración de 158 minutos y un despliegue técnico pensado para la experiencia en sala grande, esta nueva entrega se propone iluminar uno de los rincones más oscuros y mencionados de la mitología literaria creada por Suzanne Collins . Sin embargo, entre el espectáculo visual, la crítica política al poder mediático y el inevitable fan service, la película transita una delgada línea entre el hallazgo dramático y la repetición de fórmulas ya transitadas.

Generalmente, una precuela o un spin-off sirven para ampliar un universo ya conocido, responder incógnitas pendientes o resignificar situaciones que el público creía haber comprendido en su totalidad. Quizás el caso más emblemático y revelador de este fenómeno en el cine contemporáneo sea Star Wars . Se trata de un universo que nació desde un punto narrativo en el que existía una historia demasiado grande en el pasado de esa ficción. ¿Cómo ese mundo y sus protagonistas llegaron a su presente? Esa era la pregunta implícita que latía detrás de cada escena de la trilogía original.

Así, años más tarde llegaron las precuelas dirigidas por George Lucas y, mucho tiempo después —ya con Disney a bordo de la franquicia—, desembarcaron nuevas secuelas y una catarata de spin-offs televisivos y cinematográficos. Hoy, frente a la sobreoferta de relatos retrospectivos en Hollywood, la pregunta inevitable para el espectador es otra: ¿Queremos realmente saber tanto?

La respuesta, claramente, es subjetiva y depende de la ambición artística de cada proyecto. Cuando existe una necesidad dramática genuina y una mirada autoral clara, el viaje al pasado puede salir tan bien como ocurrió con Rogue One dentro del universo Star Wars; pero cuando el motor principal es la nostalgia o la inercia comercial, el resultado puede dejar un mal sabor de boca, como sucedió con la serie de Obi-Wan Kenobi. Amanecer en la cosecha se ubica precisamente en esa encrucijada: tiene material literario potente para justificar su existencia, pero no siempre logra escapar de la sensación de estar completando casilleros de un mapa previamente dibujado.

El Segundo Vasallaje de los Veinticinco y el precio de sobrevivir

Volviendo al universo creado por Suzanne Collins, la historia que se nos plantea en esta ocasión busca develar un episodio que hasta ahora solo conocíamos por sus devastadoras consecuencias: la participación de Haymitch Abernathy en los 50° Juegos del Hambre. El film se sitúa 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y muestra a Haymitch cuando todavía es apenas un joven del Distrito 12. Mucho antes de convertirse en el mentor cínico, alcohólico y desencantado de Katniss y Peeta que los espectadores conocieron en la saga original, el protagonista deberá sobrevivir a una edición especialmente brutal de los Juegos, marcada por el llamado Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La nueva entrega retoma así a uno de los personajes más reconocibles y queridos de la franquicia, permitiendo conocer en detalle el contexto emocional y político que marcará su vida para siempre. Las secuencias en la arena adelantan un terreno tan hipnótico como letal, donde la supervivencia estará determinada tanto por la capacidad física como por la inteligencia estratégica, las alianzas circunstanciales y la posibilidad de anticiparse a las reglas manipuladas que impone el Capitolio en tiempo real.

En su núcleo temático, Amanecer en la cosecha vuelve a una pregunta central dentro de la obra de Collins: qué pasa con las personas que sobreviven a los Juegos del Hambre y qué precio deben pagar después. En el caso de Haymitch, los 50° Juegos funcionan como un verdadero punto de quiebre. La edición que le corresponde enfrentar introduce además una de las reglas más crueles del sistema diseñado por el régimen: cada distrito deberá enviar el doble de tributos a la arena, duplicando la carnicería televisiva y exponiendo con crudeza la maquinaria propagandística del poder.

El regreso de Francis Lawrence a Panem y un elenco de lujo

Detrás de cámaras se produce el regreso de Francis Lawrence a Panem. El cineasta vuelve a ocupar la silla de director después de haber realizado Los Juegos del Hambre: En Llamas, Sinsajo – Parte 1, Sinsajo – Parte 2 y Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. Con guion adaptado por Billy Ray y Michael Lesslie a partir de la novela homónima de Collins, Lawrence demuestra nuevamente su oficio para construir atmósferas opresivas, coreografiar la tensión en espacios abiertos y retratar el contraste grotesco entre la opulencia del Capitolio y la miseria de los distritos periféricos.

Para sostener este viaje al pasado, la producción apostó por un reparto coral de enorme peso. El nuevo elenco está encabezado por Joseph Zada como un joven Haymitch Abernathy, acompañado por Maya Hawke (en la piel de Wiress), Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close (como Drusilla Sickle), Ralph Fiennes (encarnando a un implacable presidente Coriolanus Snow), Jesse Plemons (como un joven Plutarch Heavensbee), Mckenna Grace (Maysilee Donner), Whitney Peak (Lenore Dove Baird), Kelvin Harrison Jr. (Beetee Latier) y Ben Wang (Wyatt Callow), entre otros.

El regreso de personajes y nombres conocidos se combina con una nueva generación de intérpretes que permite volver a mirar Panem desde una época anterior a la historia que inició la saga cinematográfica. Dentro de ese ensamble sobresale especialmente Kieran Culkin, quien compone a un magnético y filoso Caesar Flickerman, aportando el histrionismo justo para encarnar al maestro de ceremonias del espectáculo televisivo. Por su parte, Elle Fanning sorprende con una composición llena de matices como una joven Effie Trinket, revelando los primeros pasos de un personaje que con el tiempo se volvería ícono de la frivolidad y posterior aliada de la rebelión.

El peso del destino conocido y la sensación de déjà vu

En el balance cinematográfico, Amanecer en la cosecha encuentra su mayor sostén en el carisma de su protagonista, Joseph Zada, quien logra transmitir la astucia callejera y la vulnerabilidad de un adolescente empujado al matadero. Sin embargo, la película no deja de ser una propuesta que, en cierta forma y por momentos, se siente a más de lo mismo. Es un relato que transita estructuras narrativas que ya vimos y ya conocemos de memoria, aun cuando su desempeño comercial esté prácticamente asegurado por formar parte de un universo con millones de seguidores en todo el mundo.

El principal obstáculo dramático radica en su propia condición de precuela: partir desde saber cuál es el destino de Haymitch le resta peso dramático al suspenso central de la competencia. Como el espectador tiene la certeza de que el joven del Distrito 12 saldrá con vida de la arena, el verdadero desafío narrativo consiste en lograr hacernos empatizar profundamente con su entorno afectivo y con el elenco secundario de tributos que lo rodea. Y la realidad es que, por momentos, ese entramado emocional no llega a funcionar con la contundencia necesaria para conmover más allá del golpe de efecto.

De este modo, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha se consolida como un espectáculo sólido en lo formal, respaldado por un buen diseño de producción y algunas actuaciones secundarias que enriquecen el trasfondo político de Panem. Aunque no alcanza la frescura ni la urgencia dramática de las mejores entregas de la franquicia, cumple para quienes buscan sumergirse otra vez en las reglas implacables del Capitolio y comprender las cicatrices del hombre que luego guiaría la revolución del Sinsajo.

Dirigida y escrita por Francis Lawrence, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha está protagonizada por Joseph Zada, Mckenna Grace y Whitney Peak, participan Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Maya Hawke, Lili Taylor y Billy Porter, entre otros. Llega a los cines de Argentina este jueves 19 de noviembre.