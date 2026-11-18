Un equipo de investigación reunió a 50 sistemas autónomos en un entorno virtual y observó cómo se organizaron y establecieron reglas propias.

Durante tres horas, los participantes intercambiaron cerca de 5.900 mensajes, crearon permisos y asignaron tareas, pero no consiguieron garantizar el alimento para todos.

Cincuenta agentes de Inteligencia Artificial se introdujeron en Minecraft con una consigna: construir una civilización próspera. No tenían un líder designado ni instrucciones. En apenas tres horas organizaron una estructura jerárquica, crearon puestos de trabajo, establecieron permisos y diseñaron un sistema para administrar los alimentos.

El experimento lo llevó a cabo Y Combinator Labs junto con Olam Labs, un laboratorio que desarrolla entornos para probar sistemas multiagente . Los investigadores buscaban observar cómo se comportan grupos numerosos de agentes autónomos cuando deben compartir un espacio, coordinar acciones y resolver problemas sin una dirección central. El resultado, una colonia que desarrolló una burocracia.

La prueba, llamada Civ50, reunió a 50 agentes basados en GPT-6.1 Sol en un mundo de supervivencia de Minecraft . Cada uno podía explorar el mapa, recolectar materiales, construir refugios, intercambiar mensajes con sus compañeros y ejecutar programas. También tenían acceso a un directorio de agentes y a un espacio compartido donde podían guardar documentos y planes.

La única consigna general fue construir una civilización próspera . La organización debía surgir de las decisiones que tomaran los propios participantes . Los investigadores no asignaron cargos ni establecieron un sistema de gobierno. Y así, los primeros movimientos fueron desordenados.

Los agentes se dispersaron para explorar el terreno y empezaron a talar árboles. En menos de 90 segundos habían recolectado casi todos los que estaban al alcance del punto donde habían aparecido. Después apareció una primera forma de jerarquía : Ada, el primer nombre del directorio, se convirtió en la referente del grupo.

No hubo ni una discusión o procedimiento para definir quién debía conducir la colonia. Cuarenta y seis de los otros 49 agentes le enviaron inmediatamente su primer mensaje directo. Ada recibió 616 mensajes durante el experimento, redactó un plan de asentamiento y empezó a centralizar decisiones sobre construcciones, almacenamiento y distribución de tareas. Otros participantes le pedían autorización antes de actuar.

El primer gran problema llegó a la noche. En Minecraft, los personajes quedan expuestos a ataques de zombis, esqueletos y arañas cuando oscurece. En la primera noche se registraron 22 muertes y, durante toda la prueba, el número llegó a 34. Aunque podían reaparecer después de morir, perdían el equipamiento que llevaban.

La reacción fue reducir los riesgos. Después de la tercera noche, Ada pidió suspender las excavaciones y exploraciones lejanas y ordenó que los agentes permanecieran en refugios iluminados y cerrados, a la espera de tareas seguras. La decisión protegió a la colonia de nuevos ataques, pero también redujo su capacidad de conseguir recursos.

De repartir comida a designar funcionarios

Con buena parte de los agentes refugiados, la comida empezó a escasear. El grupo necesitaba producir y distribuir alimentos, pero no tenía un sistema para hacerlo. Así aparecieron nuevas funciones: pescadores, cocineros, repartidores y responsables de controlar las reservas.

Una agente, Inés, asumió la tarea de llevar un registro de quién tenía hambre y qué recursos había disponibles en los cofres. El grupo también organizó turnos de pesca y estableció procedimientos para retirar y entregar raciones. En total, los agentes intercambiaron alrededor de 5.900 mensajes durante las tres horas de actividad.

La burocracia creció a partir de problemas. En una ocasión, Ada intentó entregarle un pollo cocinado a Noor, una agente que necesitaba comida, pero Esme, otra participante, lo recibió por error y se lo comió. Después de revisar que había pasado, los participantes establecieron un protocolo. En Minecraft, es usual intercambiar objetos "tirandolos" del inventario. A partir de la medida que establecieron, los alimentos debían guardarse en cofres identificados y no podían arrojarse para entregarlos.

También aparecieron cargos difíciles de justificar por la tarea que debían resolver. Cuatro agentes dedicaron 11 minutos a designar a un único responsable para aplicar una unidad de fertilizante sobre un bloque de trigo. Otros pedían autorización para cortar pasto.

El problema es que la administración empezó a consumir tiempo y recursos que necesitaban para sobrevivir. Los agentes podían elaborar registros, discutir procedimientos y asignar responsables, pero seguían sin resolver cómo alimentar a todos de manera sistemática. La colonia terminó concentrada en refugios, con raciones limitadas y participantes que todavía pasaban hambre.

Qué revela el comportamiento de los agentes autónomos

Para los investigadores, el experimento permite observar cómo un grupo de sistemas autónomos puede desarrollar jerarquías, especializaciones y reglas sin que esas estructuras hayan sido programadas de antemano. También muestra que una mayor capacidad de comunicación no garantiza una coordinación productiva: los agentes intercambiaron miles de mensajes, pero no lograron administrar bien un recurso básico.

Y Combinator y Olam Labs desarrollaron otras pruebas para comparar el comportamiento de distintos modelos. En nueve partidas de Bed Wars, un modo de juego de Minecraft en el que dos equipos deben destruir la base rival y proteger la propia, enfrentaron a diez agentes GPT-6.1 Sol contra diez Claude Opus 5.5. El equipo GPT ganó seis partidas y el equipo Claude, tres. Los primeros adoptaron estrategias más agresivas y coordinadas, mientras que los segundos priorizaron la defensa.

También organizaron siete partidas de Mindustry, un videojuego de construcción de fábricas y estrategia militar. Ahí enfrentaron a grupos de 50 agentes de cada modelo: GPT ganó seis encuentros y Claude, uno. Los investigadores observaron diferencias en la comunicación y la toma de decisiones. Los agentes GPT tendían a dividir tareas y colaborar en objetivos compartidos, mientras que los Claude se apoyaban en un sistema de propuestas para aprobar las estrategias.