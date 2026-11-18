Una investigación del Centro Pew anticipó que los musulmanes superarán los 2.570 millones de fieles en 2035. La mayor natalidad y el crecimiento demográfico de África explican el cambio.

El islam se convertirá en la religión con mayor cantidad de seguidores del mundo en 2035 , cuando supere por primera vez al cristianismo , según las nuevas proyecciones demográficas publicadas este miércoles por el Centro de Investigaciones Pew . El informe anticipó una transformación en la distribución religiosa global, impulsada principalmente por las diferencias en las tasas de natalidad y el crecimiento poblacional de distintas regiones.

De acuerdo con el estudio, para 2035 habrá aproximadamente 2.570 millones de musulmanes y 2.520 millones de cristianos . La diferencia de 50 millones de personas marcará un cambio respecto de 2020, cuando el cristianismo todavía mantenía una ventaja de unos 250 millones de fieles.

Los investigadores señalaron que ambas religiones continuarán creciendo durante las próximas décadas, aunque el islam lo hará a un ritmo considerablemente superior . El principal factor detrás de esta tendencia no será la conversión religiosa, sino la mayor cantidad de nacimientos entre las familias musulmanas.

“Son los bebés”, explicó Conrad Hackett , demógrafo principal de Pew, al destacar que las tasas de fecundidad tienen una influencia mucho mayor que los cambios individuales de religión.

El informe forma parte de un proyecto que analiza la evolución de los principales grupos religiosos entre 2020 y 2070 , considerando factores como la edad de las poblaciones, la fecundidad, las migraciones y los cambios de afiliación religiosa.

El cristianismo perdió una gran cantidad de fieles. Pixabay

Cuántos musulmanes y cristianos habrá en el mundo en 2035 y 2070

Las proyecciones del Centro Pew muestran que la diferencia entre ambas religiones se modificará progresivamente durante las próximas décadas. En 2020, el cristianismo reunía aproximadamente 2.270 millones de seguidores, mientras que el islam contaba con 2.020 millones. Sin embargo, el crecimiento de la población musulmana permitirá que esa relación se invierta hacia mediados de la próxima década.

Para 2070, la diferencia será todavía mayor si se mantienen las tendencias actuales: la población musulmana superará los 3.600 millones de personas, mientras que la cristiana se ubicará ligeramente por debajo de los 3.000 millones.

Pew estimó que la población mundial aumentará un 29% entre 2020 y 2070. Durante ese mismo período, la cantidad de cristianos crecerá alrededor de un 30%, mientras que la de musulmanes lo hará un 80%.

De esta manera, ambas religiones serán los únicos grandes grupos religiosos que acompañarán o superarán el ritmo de crecimiento de la población mundial.

La natalidad es el principal factor que explica el crecimiento del islam

Uno de los datos centrales de la investigación está relacionado con las diferencias en las tasas de fecundidad. Entre 2020 y 2025, las mujeres musulmanas registraron un promedio de 3,1 hijos por mujer, mientras que las cristianas alcanzaron los 2,5 hijos.

En comparación, el promedio correspondiente al conjunto de las demás mujeres fue de 1,6 hijos, por debajo del nivel de reemplazo generacional de aproximadamente 2,1 hijos por mujer. La diferencia también se reflejó en la cantidad de nacimientos registrados durante esos cinco años.

Según las estimaciones de Pew, nacieron aproximadamente 252 millones de bebés de madres musulmanas, frente a 208 millones de madres cristianas. Los especialistas proyectaron que el islam será el único gran grupo religioso que experimentará un aumento sostenido de nacimientos en las próximas décadas.

En cambio, las demás comunidades religiosas mantendrán cifras relativamente estables o registrarán una disminución gradual. El informe también señaló que las conversiones religiosas tienen un impacto mucho menor sobre estas tendencias demográficas.

África será el principal motor del crecimiento del cristianismo y el islam

El estudio identificó a África subsahariana como una de las regiones más importantes para comprender los cambios religiosos previstos hasta 2070. Durante las próximas décadas, una parte considerable del crecimiento de la población mundial se concentrará al sur del desierto del Sahara, donde predominan las comunidades cristianas y musulmanas.

La combinación de altas tasas de fecundidad y una mayor esperanza de vida impulsará el crecimiento de ambas religiones. Para 2070, más de la mitad de todos los cristianos del mundo residirá en África subsahariana, según las estimaciones del organismo.

Uno de los cambios más importantes se producirá en la República Democrática del Congo, que superará a Estados Unidos como el país con mayor cantidad de cristianos. La población cristiana congoleña se triplicará hasta alcanzar aproximadamente 270 millones de personas.

En cuanto al islam, Pakistán se convertirá en el país con mayor población musulmana del mundo para 2070, seguido por India, Nigeria e Indonesia. Actualmente, Indonesia ocupa el primer lugar en cantidad de habitantes musulmanes.

Estados Unidos y Canadá perderán sus mayorías cristianas

Las proyecciones también anticiparon cambios importantes en la composición religiosa de América del Norte. En Estados Unidos, los cristianos representan actualmente el 62% de la población, pero su participación caerá por debajo del 50% hacia 2065. El número absoluto de seguidores del cristianismo también disminuirá, desde aproximadamente 217 millones en 2020 hasta 174 millones en 2070.

En Canadá, la transformación será más rápida: el informe proyectó que los cristianos representarán menos de la mitad de la población para 2030. Uno de los factores principales será el crecimiento de las personas sin afiliación religiosa, categoría que incluye a ateos, agnósticos y quienes no se identifican con ninguna religión. Para 2070, este grupo representará aproximadamente el 41% de la población estadounidense y superará en cantidad a los cristianos en Canadá.

El investigador Jeffrey Brodd, profesor de estudios religiosos de la Universidad Estatal de California en Sacramento, señaló que algunas denominaciones protestantes tradicionales de Estados Unidos experimentaron una pérdida sostenida de miembros durante años.

Sin embargo, consideró que podría producirse cierta recuperación después de las victorias electorales de dirigentes demócratas vinculados con esas comunidades religiosas, caracterizadas por posiciones moderadas o liberales.

Europa tendrá menos cristianos y aumentará la proporción de musulmanes

El informe también proyectó una transformación significativa en Europa, donde la población total disminuirá durante las próximas décadas. Según Pew, el continente experimentará una reducción demográfica del 17% entre 2020 y 2070. En ese período, la cantidad de cristianos caerá aproximadamente un tercio, desde 505 millones hasta 324 millones de personas.

Al mismo tiempo, la proporción de habitantes musulmanes aumentará del 6% al 13% de la población europea. Estos cambios se producirán en un contexto de envejecimiento demográfico, diferencias en las tasas de fecundidad y modificaciones en los patrones de afiliación religiosa.

El estudio también anticipó que algunos países europeos tendrán mayorías de personas sin identificación religiosa. Actualmente, este grupo ya representa más de la mitad de la población en países como República Checa y Países Bajos. Para 2070, se espera que Francia y Reino Unido también pasen a integrar ese conjunto.

Qué ocurrirá con el hinduismo, el judaísmo y el budismo

Además del cristianismo y el islam, el Centro Pew analizó las perspectivas de otros grandes grupos religiosos. El informe anticipó que las poblaciones hindú y judía continuarán aumentando en términos absolutos, aunque perderán participación porcentual dentro de la población mundial.

En cambio, el budismo registrará una disminución tanto en cantidad de seguidores como en proporción de habitantes. Una de las principales explicaciones está relacionada con las proyecciones de reducción poblacional en China, Corea del Sur y Japón, países con una importante presencia histórica de comunidades budistas.

Las diferencias regionales tendrán un papel determinante, ya que el crecimiento de cada religión estará condicionado por las tendencias demográficas de los países donde concentra a sus seguidores.

El crecimiento de las personas sin religión cambiará el mapa mundial

Otro de los fenómenos destacados por Pew es el aumento de la población que no se identifica con ninguna religión. El grupo de los “sin afiliación” incluye a personas ateas, agnósticas y a quienes no mantienen una pertenencia religiosa específica.

Aunque China concentra una proporción elevada de habitantes sin afiliación, su población total enfrenta una reducción importante. Sin contar al gigante asiático, Pew proyectó que la cantidad de personas sin religión crecerá en más de 180 millones para 2070.

Actualmente, este grupo constituye la mayoría de la población en 10 países, entre ellos República Checa, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Uruguay y Vietnam.

Las estimaciones indican que Corea del Sur, Francia y Reino Unido se incorporarán a esa lista durante las próximas décadas. Este fenómeno muestra que el crecimiento del islam y el cristianismo coexistirá con una expansión de la población no religiosa en determinadas regiones.

Los investigadores advirtieron sobre las interpretaciones del cambio religioso

Los especialistas consultados remarcaron que el crecimiento de la población musulmana no debe interpretarse como una competencia directa contra el cristianismo.

Alan Cooperman, director de investigación sobre religión de Pew, explicó que la mayor parte del aumento proyectado de ambas comunidades ocurrirá en países donde ya constituyen la mayoría de la población. “No creo que sea una situación en la que el crecimiento de los musulmanes se dé a expensas de los cristianos”, afirmó.

También expresó su preocupación por las posibles interpretaciones del estudio: “Sí me preocupa que se haga trampa con titulares o narrativas que tomen este hallazgo y lo presenten como una especie de choque en el que los cristianos están perdiendo frente a los musulmanes”.

Por su parte, Gina Zurlo, investigadora de la Harvard Divinity School especializada en demografía religiosa, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambas comunidades.

La especialista sostuvo que las relaciones entre cristianos y musulmanes son “extremadamente importantes” ante los cambios demográficos previstos. “La teoría del ‘choque de civilizaciones’ sigue pesando mucho en algunas comunidades religiosas y hay mucha incomprensión de ambas religiones desde ambos lados”, explicó.

“Muchos cristianos no están contentos de ver que el islam será la religión más grande del mundo y eso está causando aún más angustia”, agregó. Zurlo también planteó la necesidad de impulsar el conocimiento mutuo y el diálogo entre comunidades religiosas.

“Espero que la gente busque oportunidades para una mayor educación interreligiosa”, expresó. Finalmente, destacó que el contacto entre personas de diferentes creencias puede contribuir a reducir los prejuicios y mejorar la convivencia.

“El contacto personal es importante: cuando las personas tienen relaciones personales a través de diferencias religiosas, eso ‘humaniza’ al ‘otro’ de maneras fructíferas”, concluyó.

Las proyecciones del Centro Pew muestran que el cambio en el liderazgo demográfico de las religiones estará determinado principalmente por la natalidad y la distribución geográfica de la población, más que por un desplazamiento de fieles de una creencia hacia otra.

De mantenerse las tendencias actuales, el islam superará al cristianismo en 2035, mientras que el crecimiento de las comunidades religiosas en África y de las poblaciones sin afiliación en América del Norte y Europa modificará progresivamente el mapa religioso mundial.