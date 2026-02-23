Luis Osler: "La industria del cannabis existe en los hechos, pero no desde la formalidad" + Seguir en









El presidente de CAINCCA se refirió a algunas cuestiones legales de la industria que están en el debe, al disertar en CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El presidente de CAINCCA, Luis Osler, planteó mejoras para la regulación de la industria.

El presidente de la Cámara de la Industria de Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA), Luis Emilio Osler, realizó algunos planteos para mejorar el marco regulatorio del sector, al participar del primer panel de CannaB2B, el evento inaugural del año de Ámbito Debate, en conjunto con El Planteo.

En la conversación, moderada por el investigador de Savio Economics, Nicolás José Rodríguez, Osler aludió al freno en la entrega de licencias por parte de Ariccame y cuesitonó: “Nos acostumbramos a usar términos que no son reales. La industria del cannabis existe en los hechos, con empresarios, pymes y gente que le pone todo el día el lomo a esto y rema en dulce de leche, pero desde la formalidad no existe”.

“Es una falencia que tiene el Estado con los ciudadanos de poner en marcha una ley que sí existe. Las licencias ya tendrían que estar”, aseguró el abogado penalista, fundador del medio THC y director de un posgrado de política de drogas en la UNQ, quien agregó: “Si hablamos de industria hablando de lo medicinal, donde el 90% tiene que pasar por instituciones que no tienen fines de lucro, no sé de qué eventos de negocios podemos hablar”.

En contrapartida, el experto valoró que “existe una cámara que empezó con 20 empresas y hoy tiene 45 empresas y está prevista la creación de una agencia, pero está intervenida por una persona que recomienda su disolución”. Al proponer cambios superadores, evaluó: “La agencia tendría que tener ventanilla única, trámites ágiles y licencias para todos. No haber empezado por el cáñamo, que es lo más chico y no sé qué posibilidades hay de que realmente constituya un negocio”.

Luis Emilio Osler VIDEO La necesidad de una legislación nacional Con respecto a la posibilidad de avanzar con legislaciones provinciales, Osler consideró que esta vía “tiene un techo y en algún momento va a llegar y la ausencia de una legislación nacional va a impedir que avancen porque esto no es Estados Unidos”, en alusión a la soberanía de cada estado.

“Si hay tantas ganas, las provincias tendrían que estar para integrar consejos consultivos e impulsar el debate y plantear el reparto de ingresos y coparticipación federal” insistió y remató: “Es necesario e ineludible tener una legislación nacional. Hay una ley, está buenísima y hay que ponerla en marcha”. Primeros pasos En el primer evento con público de Ámbito Debate, Osler se dirigió a aquellas personas que quieran dar sus primeros pasos en el área. “La consulta de ‘tengo un campo y quiero exportar’ es habitual, pero veo un error constante que es la falta de estudios respecto a probabilidades y procedimiento. A veces quizás lo linkean a soja y otros negocios, pero exportar THC requiere de cosas distintas”, advirtió. En línea con otros expositores, consideró que “la relación con los vecinos es fundamental, ya desde antes de poner una semilla”, aunque problematizó la situación: “Se supone que es una actividad lícita y estamos hablando de negocios. Si tenés un cultivo legal, no tendría que haber ningún vecino que te pueda mover un pelo”. A la vez, apuntó a situaciones legales que pueden afectar la práctica. “Hay errores tales como que en vez de darle un remito al que iba a transportar 15 clones (plantines) le dieron una factura. La mujer va, retira y lo tiene unos días. Cuando va a entregarlo, pasa Prefectura, le hacen una causa y el fiscal entiende que es una tenencia para comercio por la factura”, advirtió. “A la larga o a la corta ganás, pero son cosas que implican riesgos para la libertad y se lo debemos a la desidia y miedo de los funcionarios, porque el Inase, que es el organismo que regula las semillas, no frenó ninguna resolución. Si no bajamos una línea clara, va a ser problemático siempre”, concluyó.

