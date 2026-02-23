Manuel Regidor García: "El valor del cannabis no está en un solo producto, sino en la cadena"

El referente de Mountain Seeds observó las posibilidades de sinergia en la industria durante CannaB2B, el evento inaugural de Ámbito Debate.

El referente de Mountain Seeds, Manuel Regidor García , puso de relieve la importancia de la cadena de valor en la industria del cannabis al formar parte del segundo panel de CannaB2B, el evento inaugural del año de Ámbito Debate , en conjunto con El Planteo .

En la charla, moderada por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman, Regidor García se concentró en el rol propio, vinculado a dar “solución de servicios de cultivo tanto para nosotros como para otros sectores”.

“Trabajamos en toda la cadena productiva de valor, desde la semilla hasta subproductos y derivados a partir de criaderos, ONGs y demás. Tenemos una fuerte convicción de que el valor del cannabis no está en un solo producto, sino en la cadena ”, resumió sobre su visión de la industria.

Al referirse a la economía interna, el referente de Mountain Seeds destacó que “en Argentina ya hay ONGs y hablamos del modelo de negocio de plantar una planta y dispensarla, pero alrededor de eso hay un montón de otros eslabones en la cadena productiva”.

“ Los insumos de producción nacional bajan un montón los costos y hoy la industria del cannabis adolece muchas veces en función de las diversas medidas para importar insumos como fertilizantes y luces”, planteó, señalando a la vez que “ hoy hay personas que hacen fabricación nacional de luces, la tierra y el sustrato ”.

“Mucho hablamos de la materia vegetal, pero poco de todo lo que hace que no sea un limitante. La producción de clones registrados, por ejemplo”, agregó.

Logística y financiamiento

Al mismo tiempo, Regidor García indicó que “detrás de esos negocios hay una cuestión logística que muchas veces no está el valor del cannabis, que es la financiación. Hoy la industria no cuenta con servicios financieros que no sean privados”.

“Muchas veces la velocidad de los proyectos va acorde a eso porque no se puede tomar un crédito hoy para abrir un parque industrial dedicado al cultivo o a toda la cadena de producción, que tiene que tener la trazabilidad. Eso requiere tiempo, no se construye de la noche a la mañana, y tiene un costo”, concluyó.