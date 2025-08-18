Marcelo Ubach: "El mercado de lujo tuvo que adaptarse a los cambios de hábitos tras la pandemia"

El CEO de Buenos Aires Marriott reflexionó sobre los cambios en la industria hotelera durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre "Turismo de Alta Gama".

El CEO de Buenos Aires Marriott , Marcelo Ubach , destacó los cambios de paradigma que se dieron tras la pandemia en la industria hotelera del segundo panel de Ámbito Debate sobre " Turismo de Alta Gama ", moderado por la periodista de Ámbito, Andrea Glikman .

En el inicio de la conversación, Ubach sostuvo que “en la pospandemia hubo un cambio de hábitos en el consumidor, que entró a valorizar otras cosas en los viajes, empezando por la naturaleza, los ámbitos en el exterior y las terrazas” .

Al respecto, recordó que se registraron “cambios en el mundo de los eventos, primero con Zoom, luego híbridos y ahora volviendo a los presenciales”, por lo que observó: “Tuvimos que girar en algunas políticas para adaptarnos a ese cambio y en el mercado de lujo más todavía” .

Al referirse a esta adaptación de la industria al cliente, Ubach destacó “el crecimiento en tema de comunidades” y apuntó: “ Hemos diseñado unos pisos ejecutivos donde los baños son más grandes . Hay cuestiones como tecnología, internet o la televisión, que es una herramienta para tener otras, espejando el celular o la tablet”.

“ Una demanda del pasajero de lujo es enfocar la gastronomía hacia ese lado. En Bariloche abrimos Brazarte, un restaurante de fuegos de comida patagónica . Es una experiencia en sí mismo y vamos viendo que el cliente de alto rango solicita este tipo de experiencias y nos adaptamos para poder darla”, precisó.

Argentina y sus atractivos turísticos

Ubach sostuvo que “la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con gastronomía y tango a la cabeza, es un llamador” para los turistas y agregó que “en Bariloche está la naturaleza, las navegaciones por los lagos y muchas actividades que se adaptaron para que la oferta sea mayor”.

En el caso de la ciudad patagónica, destacó el cambio de marca del Hotel Panamericano, que “trajo una renovación” y profundizó: “Comenzó con abrir un restaurante, luego remodelamos las habitaciones y dimos más ampliación a las suits, pusimos en valor el spa con hidromasajes al exterior y una terraza que sale sobre el lago. Completamos toda la oferta de Bariloche, que nos aporta con su naturaleza”.

Sobre Bariloche, destacó que “incorpora mucho turismo brasileño, latinoamericano y americano, que empieza a venir en octubre y noviembre”.

Por otra parte, valoró las experiencias en Mar del Plata. “Tenemos dos tipos de negocios: congresos y convenciones y la temporada de verano, con estadías más cortas, porque ya no se quedan un mes. Hay tráfico de fin de semana e interacción en la zona, mucho movimiento en auto porque es amigable para llegar desde Buenos Aires”, confió.

Marriot Bonvoy y la sustentabilidad

Asimismo, Ubach destacó el rol de Marriot Bonvoy, el programa de fidelidad que cuenta con unos 240 millones de socios a nivel mundial: “Da una serie de beneficios a los pasajeros y es un factor generador de reservas”.

En la misma línea, consideró que “va siendo una característica en toda la gama de los hoteles, desde superior y lujo hasta súper lujo”, al valorar las diferentes opciones.

Al abordar el eje de la sustentabilidad, el referente de Marriot precisó: “Estamos eliminando la llave plástica a través del Bluetooth. Las cerraduras del hotel se abren con una app en el celular. Eso une la tecnología y la sustentabilidad”.

“Se está poniendo muy exigente la cadena, que nos mide también por el consumo de agua, eléctrico y los reciclables”, expresó sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a nivel empresarial.