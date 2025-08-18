A menos de una semana: cuándo y dónde correrá Franco Colapinto en la Fórmula 1







El piloto argentino volverá a correr el 29 de agosto en Europa en su décima carrera donde buscará ganar sus primeros puntos y ayudar al equipo.

Franco Colapinto vuelve a la pista dentro de unos días, en una nueva oportunidad de sumar puntos y expereiencia.

El calendario de la Fórmula 1 retomará su actividad tras el receso estival. La categoría reina del automovilismo reiniciará la competencia durante el último fin de semana de agosto. El escenario elegido para este regreso será el tradicional circuito de Zandvoort, donde Franco Colapinto buscará mejorar su rendimiento con el equipo Alpine.

El piloto argentino afrontará su décima carrera de la temporada 2025. Su último desempeño en Hungría lo dejó en la posición 18, resultado que no reflejó el potencial esperado. El Gran Premio de Países Bajos ofrecerá una nueva oportunidad para que Colapinto demuestre su evolución y contribuya al puntaje de su escudería.

Franco Colapinto en Imola.jpg @F1 El próximo Gran Premio de la temporada 2025: Países Bajos La Fórmula 1 programó el Gran Premio de Países Bajos para el 29 de agosto de 2025. Este evento marcará el inicio de la segunda mitad del campeonato. El circuito de Zandvoort, ubicado a 15 kilómetros de Ámsterdam y junto a la costa del Mar del Norte, albergará la décima fecha del calendario.

El trazado holandés cuenta con características únicas que lo diferencian de otros circuitos. Su diseño combina curvas técnicas con sectores de alta velocidad. La carrera se disputará sobre un asfalto de 4,307 kilómetros que incluye 14 curvas desafiantes para los pilotos. La infraestructura moderna del autódromo incorpora escapatorias asfaltadas que mejoran la seguridad durante las maniobras.

El circuito de Zandvoort presenta un desafío particular en su última curva. Este sector cuenta con un peralte de 18 grados que permite a los monoplazas alcanzar velocidades elevadas en la recta principal. La configuración del trazado exige precisión en la conducción y un buen manejo de los neumáticos durante las 72 vueltas programadas.

La historia del circuito se remonta a 1948, aunque su versión actual es producto de una remodelación completa. La Fórmula 1 reincorporó este escenario al calendario en 2021, tras una ausencia prolongada. El rediseño incluyó curvas peraltadas que añaden espectacularidad a la competencia, especialmente en el sector final del trazado. GP de Países Bajos: en qué estado se encuentra Franco Colapinto Alpine ocupa el último puesto en el campeonato de constructores con solo 20 puntos acumulados. Pierre Gasly fue el único piloto del equipo que logró sumar unidades hasta el momento. Esta situación aumenta la presión sobre Colapinto para obtener resultados concretos en las próximas carreras. Colapinto afrontará el Gran Premio con el objetivo de sumar sus primeros puntos de la temporada. El piloto argentino trabajó durante el parate veraniego en aspectos técnicos para mejorar su adaptación al coche. El equipo francés confía en que el trazado holandés, con sus características particulares, pueda favorecer el desempeño del auto y permitirle al argentino mostrar su verdadero potencial