Noemí Pérez: "El motor de la industria es el paciente o cliente y, si arranca, todo lo demás lo sigue"

La founder de CannaID / GreenBook Academy , Noemí “Mimi” Pérez , puso el foco en el rol de los servicios auxiliares en la industria del cannabis , al disertar en el segundo panel de CannaB2B , el evento inaugural de 2026 de Ámbito Debate , en conjunto con El Planteo , moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman .

En la charla, que giró en torno a las oportunidades reales de negocios, inversión y la cadena de valor, Pérez se definió como parte del sector de la industria “que no toca la planta”, con presencia en mercados como Puerto Rico, Florida y Panamá .

“Mi visión es de afuera y la buena noticia es que hay muchas oportunidades para Argentina. El ADN argentino es el cultivo y todos lo miran”, resaltó y contrapuso que “ esta industria se divide en la parte que toca la planta y la que no ”.

Al poner el foco en los servicios auxiliares, sentenció: “Esto es una industria como cualquier otra que necesita de quien produce la materia prima y de todos los negocios auxiliares que lo acompañan , como los seguros, la bolsita, el uniforme, la luz, el sistema de riego y los trabajadores”.

A su vez, invitó al público presente a involucrarse en la actividad: “Ustedes desde su escritorio pueden darle servicio y unirse a esta industria, que es una ola verde. Mi consejo es enfocarse en el paciente, que, si arranca, todo lo demás lo sigue ”.

“Lo único que complica a esta industria que le ponen la palabra marihuana en el medio. El motor es el paciente o el cliente. Acomódense a lo imperfecto porque la industria funcionaba antes de que algún político dijera que esto era o no legal y las leyes de cannabis son las más modificadas en todo el mundo”, sentenció.

Oportunidades de negocio

Al mismo tiempo, admitió que “es una industria de alto riesgo, hay que tener corazón para estar aquí” y razonó: “El modelo de negocios en una etapa inicial como ocurre acá son los bienes raíces. Las buenas esquinas donde van a operar esas tiendas, los buenos centros o naves que se puedan alquilar para ubicar estos cultivos. Ese es el próximo escalón donde todo el mundo se tiene que empezar a preparar”.

También llamó a prestar atención a “los softwares que acompañan a la industria, que va desde la semilla hasta el paciente” y explicó: “Todo eso es tecnología y va evolucionando todo el tiempo, hay mucho dinero en esa parte del negocio. La propiedad intelectual se exporta desde una formulación, una genética o inventarse una buena tijera para podar”.