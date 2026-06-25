Habló Ekaterina Ojeda, en medio del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez: "Me preguntó si nos íbamos a volver a ver" + Agregar ámbito en









Quién es la joven que quedó involucrada en el polémico episodio nocturno y hoy acapara toda la atención del ambiente mediático.

Ekaterina Ojeda contó su versión del encuentro con Mauro Icardi en el boliche Tequila.

El escándalo que sacude la noche porteña suma nuevos capítulos. Mientras crece el interés por lo ocurrido entre la China Suárez y Ekaterina Ojeda, la joven rompió el silencio por primera vez y dio su versión de los hechos. Según trascendió, el conflicto se desató cuando Mauro Icardi habría intentado besarla durante una salida al boliche Tequila, lo que provocó una fuerte reacción de la actriz.

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El nombre de Ekaterina comenzó a cobrar notoriedad y pasó de ser una desconocida a quedar en el centro de la escena mediática. Durante una entrevista en "LAM" (América TV), contó que ella y sus amigas estaban a punto de retirarse del lugar cuando se produjo el episodio que hoy genera tanta repercusión.

De acuerdo con su relato, la China se había ausentado unos minutos del sector VIP. Fue entonces cuando Icardi se acercó con la excusa de prepararse un trago y le preguntó si podía saludarla. Ojeda aceptó porque creyó que se trataba de una despedida, aunque aseguró que el futbolista intentó besarla en la boca y no en la mejilla, como esperaba.

Consultada sobre los supuestos elogios que recibió durante la noche, Ekaterina prefirió mantenerse cauta. Cuando los panelistas le preguntaron si Icardi le había dicho que era la mujer más linda que había visto en su vida, respondió: “Algo así me dijo. Me dijo tipo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’. Una cosa así, la verdad no me acuerdo. No me pareció tan importante en el momento hasta que se hizo el otro día”.

Su testimonio coincide, al menos parcialmente, con la versión que había difundido previamente Yanina Latorre en "SQP" (América TV). Allí, la conductora sostuvo que, según la información que recibió, el delantero le susurró al oído: “Me encantás. Pero ojo, que por acá está Eugenia”.

Otro de los momentos que más repercusión generó durante la entrevista se produjo cuando Karina Iavícoli le hizo notar que parecía estar transitando toda esta exposición con cierta naturalidad. “A vos un poco te gustó, Ekaterina. Porque es como que la situación te divierte un poco”, le señaló la panelista. Lejos de mostrarse incómoda, Ojeda respondió: “No la pasé mal porque era una simple charla. A mí no se me hizo nada malo, la verdad. No me ofende que ella me mire mal porque no estoy haciendo nada malo”. Finalmente, resumió cómo vive esta inesperada atención mediática con una frase que rápidamente se volvió viral: “Me hice famosa de casualidad”. ekaterina ojeda Ekaterina Ojeda, la joven involucrada en el polémico episodio entre La China e Icardi. Quién es Ekaterina Ojeda, la joven involucrada en el polémico episodio entre La China e Icardi Según la información que figura en su perfil de LinkedIn, Ekaterina Ojeda nació el 8 de mayo de 2004 y actualmente cursa el primer año de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Oriunda de Garín, en la provincia de Buenos Aires, se define como una persona carismática, creativa, resolutiva y perseverante. Además de sus estudios, acumuló experiencias laborales en atención al público, tareas de voluntariado y trabajo como niñera. La repentina exposición mediática también tuvo impacto en sus redes sociales. Aunque no cuenta con publicaciones en su feed de Instagram, su perfil reúne cerca de 40.000 seguidores, una cifra que creció tras la viralización del episodio que la involucró con Mauro Icardi y la China Suárez. En las imágenes destacadas de su cuenta se pueden ver algunas postales de su vida cotidiana: salidas con amigas, viajes a la costa junto a familiares y seres queridos, jornadas de verano al aire libre y algunos de los looks que suele compartir con sus seguidores.