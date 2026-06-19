Después del triunfo de Lewis Hamilton en Barcelona, la Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.
GP de Austria: cronograma de entrenamiento clasificación y dónde ver la carrera de Fórmula 1
El Red Bull Ring, en Spielberg, tiene 4,318 kilómetros de extensión, 10 curvas y combina largas rectas con cambios de elevación.
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La competencia llega con varios equipos peleando punto a punto a una de las pistas más cortas del torneo, donde las diferencias suelen ser mínimas y la clasificación es determinante. A continuación, conocé todos los detalles.
Cómo es el circuito del GP de Austria
El GP de Austria se disputa en el Red Bull Ring, ubicado en Spielberg, en la región de Estiria. Es uno de los circuitos más cortos del calendario de F1, con una longitud de 4,318 kilómetros, lo que lo convierte en un trazado donde las diferencias entre pilotos suelen ser muy reducidas.
La carrera se disputa a 71 vueltas, completando una distancia total de aproximadamente 306,4 kilómetros. Uno de los puntos más importantes del trazado son las curvas 1, 3 y 4, donde se concentran muchas de las oportunidades de adelantamiento.
Inaugurado en 1996, el trazado también se caracteriza por sus cambios de elevación, que afectan la visibilidad y el comportamiento del auto en distintos sectores. Esto obliga a los pilotos a adaptarse constantemente a la pendiente del terreno, especialmente en las frenadas.
Fórmula 1: cronograma del GP de Austria
Viernes 26 de junio
- Práctica libre 1: 8:30 - 9.30 (hora Argentina)
- Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 27 de junio
- Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 28 de junio
- Carrera: 10:00
Las sesiones de entrenamientos y la clasificación del GP de Austria podrán verse a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.
Cómo sigue el calendario 2026 de Fórmula 1
Tras el paso por GP de Barcelona-Cataluña (España), la temporada 2026 de la F1 continuará con un calendario extenso que recorrerá distintos continentes hasta diciembre.
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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