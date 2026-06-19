GP de Austria: cronograma de entrenamiento clasificación y dónde ver la carrera de Fórmula 1

El Red Bull Ring, en Spielberg, tiene 4,318 kilómetros de extensión, 10 curvas y combina largas rectas con cambios de elevación.

El GP de Austria será del 26 al 28 de junio.

Después del triunfo de Lewis Hamilton en Barcelona, la Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.

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La competencia llega con varios equipos peleando punto a punto a una de las pistas más cortas del torneo , donde las diferencias suelen ser mínimas y la clasificación es determinante . A continuación, conocé todos los detalles.

El GP de Austria se disputa en el Red Bull Ring , ubicado en Spielberg , en la región de Estiria. Es uno de los circuitos más cortos del calendario de F1, con una longitud de 4,318 kilómetros , lo que lo convierte en un trazado donde las diferencias entre pilotos suelen ser muy reducidas.

La carrera se disputa a 71 vueltas , completando una distancia total de aproximadamente 306,4 kilómetros . Uno de los puntos más importantes del trazado son las curvas 1, 3 y 4 , donde se concentran muchas de las oportunidades de adelantamiento.

Inaugurado en 1996, el trazado también se caracteriza por sus cambios de elevación, que afectan la visibilidad y el comportamiento del auto en distintos sectores. Esto obliga a los pilotos a adaptarse constantemente a la pendiente del terreno, especialmente en las frenadas.

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Fórmula 1: cronograma del GP de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30 (hora Argentina)

8:30 - 9.30 (hora Argentina) Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00

Las sesiones de entrenamientos y la clasificación del GP de Austria podrán verse a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.

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