Desesperada búsqueda de la familia de un futbolista argentino Lucas Trejo tras el devastador terremoto en Venezuela

El jugador dio a conocer la situación desde su cuenta de Instagram. El edificio donde vivían se derrumbó con los temblores.

La incertidumbre crece con el paso de las horas en Venezuela luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro y norte del país . Entre las personas cuyo paradero aún se desconoce se encuentra la familia del futbolista argentino Lucas Trejo , defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira , quien denunció que el edificio donde vivían colapsó por completo.

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Aunque las autoridades todavía no difundieron un registro oficial de desaparecidos , el caso del jugador generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir publicaciones para intentar localizar a familiares y allegados afectados por la tragedia.

Fue el propio Trejo quien dio a conocer la dramática situación mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram en la que pidió por su familia.

“ Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia . Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió el defensor de 38 años .

Junto al mensaje compartió una fotografía de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, con el objetivo de facilitar cualquier información que pueda contribuir a encontrarlos.

Al momento del desastre, el futbolista se encontraba concentrado con su equipo en Caracas, donde debía disputar ese mismo miércoles un encuentro correspondiente a la copa local frente al Deportivo Miranda Fútbol Club, en el Estadio Brígido Iriarte.

Al menos 32 muertos y cientos de heridos

Los violentos movimientos sísmicos provocaron el derrumbe de numerosos edificios en Caracas y en la región costera de La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Frente a la magnitud del desastre, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia y confirmó un saldo preliminar de 32 personas fallecidas y más de 700 heridos, aunque advirtió que el número de víctimas podría aumentar a medida que avancen las tareas de rescate.

“Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, sostuvo la mandataria durante una conferencia de prensa.

Además, señaló que los equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso para rescatar sobrevivientes entre los escombros. “Estamos haciendo todo lo posible para salvar tantas vidas como Dios lo permita”, expresó.

Qué recomendó la Cancillería argentina

Tras los terremotos, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y brindó recomendaciones a los ciudadanos argentinos que permanecen en ese país.

“La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, señalaron.

Venezuela terremoto 1 El terremoto en Venezuela causó destrozos. Archivo

Asimismo, solicitaron a los argentinos residentes seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales en materia de seguridad y evacuación, además de utilizar los canales consulares habilitados para casos de emergencia.

La situación presenta una dificultad adicional debido a que la Argentina no cuenta actualmente con representación diplomática en Venezuela. La embajada argentina en Caracas quedó cerrada en agosto de 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó la salida de los funcionarios argentinos tras la ruptura de relaciones diplomáticas.

Inicialmente, la representación consular quedó bajo la tutela de la Embajada de Brasil, aunque ese mecanismo también dejó de funcionar por diferencias políticas entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Posteriormente se inició el proceso para que Italia asumiera la representación diplomática argentina en territorio venezolano, aunque la autorización dependía del gobierno venezolano y nunca fue oficializada.

Como consecuencia, los ciudadanos argentinos que hoy permanecen en Venezuela afrontan la emergencia sin una representación consular permanente en el país, mientras continúan las tareas de rescate y la búsqueda de cientos de personas cuyo paradero todavía se desconoce, entre ellas la familia del futbolista Lucas Trejo.