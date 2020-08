Santa Cruz activó su ATC (un ATP provincial)

Producto de la suba de contagios, el pasado domingo el Gobierno santacruceño dispuso la continuidad del aislamiento obligatorio en Río Gallegos hasta el 30 de agosto. El resto de la provincia permanecerá en la fase de distanciamiento, aunque con limitaciones en algunas localidades.

El ATC consiste en el pago de una suma fija mensual -equivalente al valor del salario mínimo vital y móvil- a trabajadores del sector comercial o de servicios y a monotributistas afectados por el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, desde el 1 de agosto y mientras persistan esas condiciones.

El alcance de la medida incluye además a trabajadores de empresas turísticas, mientras siga frenada esa actividad.

La iniciativa define además el otorgamiento de aportes no reintegrables a propietarios de comercios de bienes y servicios afectados por el aislamiento.

El auxilio contemplado en el programa provincial no alcanzará a empresas, comercios o sectores que reciben beneficios de programas de asistencia nacionales o municipales.

“Esto va a permitir una compensación, quizás no la adecuada, pero hay muchos que no pudieron acceder a la línea nacional porque tenían problemas con la AFIP o porque les pedían determinada documentación que no pudieron entregar, porque estaban afectados económicamente y no cumplían con determinados indicadores”, afirmó la gobernadora.

“Junto a las cámaras de comercio, solicitamos un rescate fiscal, económico y financiero al Gobierno de Santa Cruz, y hemos tenido una respuesta favorable para obtener herramientas para paliar la crisis que ha provocado el coronavirus”, destacó, por su parte, el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke.