Alberto Weretilneck: "Tenemos que trabajar en la búsqueda de inversiones y en la competitividad"

El mandatario rionegrino señaló que su provincia y Neuquén son las únicas que no perdieron puestos de trabajo. Destacó el potencial energético y del turismo en la provincia. Dijo que el momento político del Gobierno nacional "es muy complejo".

En el marco del AmCham Summit 2026 , que se realizó este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dialogó con Ámbito y se mostró entusiasmado por el potencial de la provincia en tiempos de crecimiento de la producción de hidrocarburos. "Hoy se está construyendo en Río Negro el hub energético más importante de América Latina" , dijo.

Ponderó la estabilidad macro a nivel nacional, aunque mencionó que el momento político del Gobierno nacional es "muy complejo", ya que los casos judiciales " pegan muy fuerte sobre lo que el Gobierno ha dicho que venía a combatir". Weretilneck se refirió a la inflación, y sostuvo que la administración libertaria debe contemplar cómo trabajar las situaciones estacionales y coyunturales.

Respecto a la caída de la recaudación, expresó: "Lo estamos sintiendo en la provincia con pérdidas permanentes en todos los trimestres"

Periodista: ¿Cuáles son las perspectivas que se abren en este contexto para una provincia como Río Negro?

Alberto Weretilneck: Las condiciones macroeconómicas nacionales son importantes. La normalización de la deuda pública, la resolución de los grandes conflictos jurídicos que había, ya sea con CIADI o con el FMI, un alineamiento occidental permanente, el equilibrio fiscal, la confianza en el plan económico. Argentina tiene una mirada importante por parte del sector privado. En este marco, en la provincia tenemos que trabajar en la búsqueda de inversiones y en generar condiciones de competitividad. Fundamentalmente, en generar un clima para que quienes tengan la decisión de invertir lo puedan hacer en la provincia.

P: Pareciera que Río Negro tiene una ventaja comparativa respecto a otras provincias, porque el empleo se mantiene estable y tienen el motor de Vaca Muerta

A.W.: Hoy se está construyendo en Río Negro el hub energético más importante de América Latina. El sur, por un lado, va a exportar petróleo en Punta Colorada. Por otro lado, lo que es el Argentina GNL 1, liderado por Pan American Energy, y el Argentina GNL 2, liderado por YPF y Eni. Todos estos proyectos están en marcha. Esto no solo genera en la provincia de Río Negro miles de empleos y una actividad económica distinta, sino que aparte consolida a la provincia vecina de Neuquén como principal productor de gas y petróleo, no solo de Argentina, sino de América. Y pone a la Argentina con otro nivel de exportación, que hasta ahora dependía exclusivamente del campo. Todo esto se está dando especialmente por la adhesión al RIGI de la provincia. Es la confianza a partir de las miradas nacionales, provinciales y del sector privado, relacionado a este tipo de actividades.

P: ¿Y qué proyección hacen a futuro? ¿Qué provincia imagina en unos años?

A.W.: Primero, con una actividad económica distinta. Esto va a ser sumamente importante: tener un lugar a nivel mundial alejado de las guerras, alejado de los conflictos, donde se produzca gas y petróleo es central para la Argentina. Por otro lado, hoy Río Negro y Neuquén son las únicas dos provincias que no han perdido empleos. En Vaca Muerta, en el Sur, hay diez mil personas trabajando, entre directa e indirectamente. En Southern Energy (SESA) ya estamos en cuatrocientas personas trabajando de manera directa. Es decir, son proyectos que generan un impacto en el empleo, con un desarrollo económico local muy fuerte. Tenemos que sumar el turismo. San Carlos Bariloche viene año tras año batiendo récord de turistas. El año pasado tuvo un millón y medio de turistas, con una cantidad de vuelos importantes. Se está logrando conectividad con Brasil y Chile.

P: Sin embargo, el turismo no fue uno de los sectores favorecidos por este modelo nacional…

A.W.: No es el caso de Bariloche. Bariloche el año pasado habilitó 172 mil metros cuadrados de construcción. El nivel de inversión no se detiene, y sigue firme en hotelería, gastronomía y viviendas.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 10.49.18 AM Alberto Weretilneck en el AmCham Summit 2026.

P: ¿Y los otros sectores? ¿el frutícola, que es importante en Alto Valle, o la pesca?

A.W.: El sector frutícola, después de un proceso de acomodamiento donde desde pequeños y medianos productores se fue concentrando en grandes empresas, está teniendo una inversión importante. Obviamente, con un tipo de cambio como el actual es un sector que sufre. No está en una situación económica delicada, pero tampoco está dentro del dinamismo que puede tener. Todos los sectores económicos productivos de la provincia, sea turismo, real estate, pera, manzana, alfalfa, maíz, cerezas y frutos secos, se observa un permanente crecimiento.

P: ¿Tiene diálogo con el Gobierno nacional?

A.W.: Sí, muy buen diálogo con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Economía, entendiendo cuál es la lógica de la vinculación a partir de lo que el Gobierno ha establecido. Somos nosotros quienes tenemos que buscar la oportunidad en ese caso.

P: ¿Y cómo ve el momento político que atraviesa el Gobierno?

A.W.: Lo veo muy complejo, porque, evidentemente, los casos que están sucediendo, que tienen que ver con situaciones judiciales, pegan muy fuerte sobre lo que el Gobierno ha dicho que venía a combatir. Supongo que deben estar analizando los impactos de este tipo de situaciones.

P: ¿Y lo económico?

A.W.: Estamos asistiendo, por factores que pueden ser estacionales y coyunturales, a una modificación en la dinámica inflacionaria. De ir bajando la inflación, hoy la estamos subiendo. El Gobierno tiene que tener la capacidad de expresar cómo se trabaja sobre estos temas. Tiene que transmitir también qué medidas va a tomar ante una situación estacional, como puede ser el verano, o una situación coyuntural como la guerra.

P: ¿Los complica la caída recaudatoria, de coparticipación y de impuestos locales, inclusive?

A.W.: Esa situación es complicada, muy complicada porque el consumo está cayendo, porque el dinero no alcanza, y esto repercute en la recaudación de IVA y de Ganancias. Y lo estamos sintiendo en la provincia con pérdidas permanentes en todos los trimestres.

P: En la política local, ¿cómo está su partido Juntos Somos Río Negro? ¿Ya están pensando en 2027?

A.W.: Todavía no, pero estamos en un proceso muy importante, que es la renovación de autoridades. El viernes vamos a tener autoridades para los próximos cuatro años, y estamos trabajando y aportando un recambio, dándole oportunidades a los jóvenes para que tomen el liderazgo del partido.

P: ¿Se imagina algún candidato a sucederlo?

A.W.: No, todavía no. Falta mucho tiempo.