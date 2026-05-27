Salta anunció que financiará con fondos propios obras en la llamada "ruta de la muerte"

Se trata del tramo de la ruta nacional 9/34 que une Metán con Rosario de la Frontera. El gobernador Gustavo Sáenz apuntó contra la Casa Rosada por la demora en trabajos comprometidos.

La ruta nacional 9/34 es conocida como la "ruta de la muerte" en Salta.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que la provincia finalizará con fondos propios las obras en la ruta nacional 9/34, conocida como la "ruta de la muerte". "Decidimos hacer un enorme esfuerzo económico para sostener y reactivar esta obra tan necesaria", dijo el norteño, quien apuntó contra Nación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sáenz dio a conocer la noticia en sus redes sociales: "Tomé la decisión de financiar con fondos provinciales la continuidad de obras en la Ruta Nacional 9/34, uno de los principales ingresos a Salta, en el tramo Metán – Rosario de la Frontera".

Se trata de 27 kilómetros "fundamentales para la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo de Salta".

"A esta vía la conocemos como la 'ruta de la muerte' y vamos a cambiar esta triste realidad. Por eso, y aunque se trata de una ruta nacional cuya ejecución no es responsabilidad de la Provincia, decidimos hacer un enorme esfuerzo económico para sostener y reactivar esta obra tan necesaria", comentó.

A la par, el gobernador salteño apuntó contra Nación por la "demora de los trabajos comprometidos por Nación, firmé un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad que permitirá priorizar las intervenciones más urgentes y avanzar en la puesta en valor de este tramo".

"Los salteños no podemos seguir esperando", finalizó en su mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2059417459698889093&partner=&hide_thread=false Tomé la decisión de financiar con fondos provinciales la continuidad de obras en la Ruta Nacional 9/34, uno de los principales ingresos a Salta, en el tramo Metán – Rosario de la Frontera.



Son 27 kilómetros fundamentales para la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo de… pic.twitter.com/nr6ttoZmeS — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) May 26, 2026

Reclamos salteños al ministro Luis Caputo

Este miércoles, Gustavo Sáenz se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y presentó una serie de reclamos pendiente del Gobierno para con su provincia.

Entre ellos, mencionó la demora en los pagos a las empresas para que "continúen obras estratégicas para el desarrollo de Salta" como las plantas depuradoras de Salta y Cafayate, rutas nacionales, la Ciudad Judicial de Orán y nuevas escuelas.

A la par, Sáenz pidió por abastecimiento de gas para Salta y la región. "Cada invierno sufrimos problemas que afectan a las familias y al sector productivo e industrial", indicó. Se trata de una inquietud transversal a las provincias norteñas.

Saenz Caputo Gustavo Sáenz se reunió con el ministro Luis Caputo.

La semana pasada, Tucumán anunció un acuerdo con la compañía YPF Refinor para abastecer de gas a las industrias azucarera y del citrus durante el invierno. Las uniones industriales de Jujuy y Salta vienen presionando por un entendimiento similar en sus terruños.

Por último, el jefe provincial pidió el ingreso de nuevos departamentos salteños al régimen de zonas cálidas.

Cabe recordar que para conseguir los votos necesarios para modificar el régimen de zona fría, el Gobierno ofreció a cambio comenzar a aplicar una tarifa eléctrica diferencial para las provincias que padecen altas temperaturas en primavera y verano, un viejo reclamo de los distritos norteños.

Si bien todavía no hubo precisiones al respecto, lo cierto es que los caciques de la región se plegaron a la promesa y aportaron votos para el oficialismo durante el debate en la Cámara de Diputados.